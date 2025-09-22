"Это план уничтожить": Макрон заявил, что Россия не ошибалась атакуя Польшу дронами (видео)

Россия пытается показать слабость НАТО, поэтому "шахеды", которые 10 сентября залетели на территорию Польши, не являются ошибкой.

РФ — это агрессивная сила, которая дестабилизирует Европу, заявил в интервью CBS News президент Франции Эммануэль Макрон.

"Здесь нет ошибки. Это план уничтожить Украину, победить ее и показать слабость НАТО", — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что если бы россияне по крайней мере уменьшали атаки на Киев и на фронте, то можно было бы предположить, что атака на Польшу — это ошибка.

Кроме того, президент Франции отметил, что уже сейчас поступления от смороженных российских активов используются для финансирования поддержки Украины.

В то же время Европа, по словам Макрона, планирует придерживаться международного права в вопросе их изъятия.

"Что касается замороженных активов, мы все очень привязаны к соблюдению международных правил... Это вопрос доверия, важно, чтобы наши страны оставались гарантами и уважали международное право. Когда страны пренебрегают международным правом, а мы недостаточно сильны — это начало хаоса", — подчеркнул Макрон.

Напомним, в ночь на 10 сентября российские дроны залетели в Польшу, а полякам впервые пришлось сбивать "шахеды" в своем воздушном пространстве.

В начале сентября Макрон заявил. что 26 стран готовы отправить миротворцев в Украину.