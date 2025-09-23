Продумали все, але не врахували супутники: у Криму пришвартувалось китайське судно, — FT

У захопленому Росією порту Севастополь попри західні санкції зафіксували Heng Yang 9. Китайське вантажне судно зробило безпрецедентну серію зупинок у Криму, і це намагалися приховати, але безрезультатно.

Related video

З 2014 року використання порту Севастополь заборонене через анексію Криму. Раніше Китай уникав портів на захоплених Росією територіях, але ситуація змінись. Про це 23 вересня повідомили у The Financial Times.

За даними України, Heng Yang 9 ходить під прапором Панами, але насправді належить й використовується компанією Guangxi Changhai Shipping Company, яка базується в Гуансі (регіон на півдні Китаю). Його фіксували в Криму щонайменше тричі за останні кілька місяців.

Журналістам вдалося підтвердити останній рейс у вересні за допомогою даних супутників і транспондера. 2 вересня Heng Yang 9 відплив зі Стамбула, а вже 6 вересня його зафіксували у Новоросійську. Дані транспондера свідчать, що він прямував до порту Кавказ, але 9 та 11 вересня супутники не фіксували судно там, де воно мало бути.

Проте 14 вересня судно, схоже на Heng Yang 9, зафіксували у Севастополі. Приблизно в цей час воно мало перебувати на півдні від порту Кавказ. Якби це дійсно було так, 15 вересня його мав зафіксувати супутник, чого не відбулося.

В якийсь момент реальний маршрут знову почав збігатись з офіційним. 17 вересня Heng Yang 9 прибув у Стамбул, і контейнери на його палубі були розташовані саме так, як вони виглядали у Криму. Компанія-власник не відповіла на запити про коментар.

Офіційний та реальний маршрути Heng Yang 9 на мапі Фото: Financial Times

Зазначається, що візити 140-метрового контейнеровоза почалися після того, як у квітні в Криму запрацювала нова залізнична гілка. Це дозволяє доставляти контейнери з Росії. У серпні також РФ відкрила для іноземних відвідувачів порти у Бердянську й Маріуполі.

На думку неназваних українських чиновників, нещодавно відкритою залізницею Москва транспортує товари з окупованих територій Донецької та Херсонської областей. Ці регіони відомі важкою промисловістю й сільським господарством. Далі товари доставляють у порти, над якими Росія встановили контроль для експорту. Цього літа, за даними Офісу президента, Heng Yang 9 принаймні двічі відвідував захоплений Севастополь.

Перший візит відбувся у червні, тоді контейнеровоз перебував у порту з 19 по 22 червня. За інформацією України, 15 серпня судно також подало запит на вхід для завантаження 101 контейнера. Після цих візитів судно прямувало у Туреччину, а потім — в Єгипет.

"Україна чітко дала зрозуміти, що такі дії є неприйнятними, і очікує, що всі міжнародні партнери та компанії суворо уникатимуть контактів з окупованими територіями", — наголосив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Українське посольство в Китаї у червні ініціювало обговорення першого інциденту з представниками МЗС країни. Українці висловити "рішуче несхвалення" і продовжують стежити за ситуацією. Власюк попередив, що судна, які заходять у захоплені порти, ризикують потрапити під санкції.

У китайському міністерстві відповіли, що рекомендують компаніям і громадянам уникати контактів з ТОТ. Пекін запевнив Київ, що кожен випадок буде розглянуто і вжито відповідних заходів.

Повідомляється, що під час двотижневого рейсу Чорним морем вантажне судно, ймовірно, фальсифікувало свій маршрут. За допомогою транспондера китайці передавали неправдиві координати, маскуючи справжні пересування. За припущенням видання, Heng Yang 9 прямував у Новоросійськ, де був зафіксований супутником 6 вересня.

Офіційно судно відпливло потім до порту Кавказ, але там його мав би зафіксувати супутник Sentinel-1 9 вересня. Цього однак не відбулося, хоча знімок був зроблений лише через 10 хвилин після повідомлення від Heng Yang 9 про його місцеперебування в гавані.

11 і 15 вересня судно також нібито пропливало супутники Sentinel-2, але на знімки не потрапило. Водночас кримські активісти заявили про "менш витончені" способи уникнути викриття. Зокрема, назву судна на кормі прикрили білими простирадлами.

Нагадаємо, іранська компанія MAPNA поставила в Росію свою першу вдосконалену газову турбіну MGT-70. Відповідно до контракту РФ має отримати 40 таких апаратів.

14 вересня у ЦПД інформували, що безвізовий режим від Китаю для росіян — це новий етап "тихої експансії". Зазначалось, що для громадян Росії нічого не зміниться, а для КНР це стратегічний канал для "повзучої" міграції в Сибір і на Далекий Схід.