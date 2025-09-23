В захваченном Россией порту Севастополь несмотря на западные санкции зафиксировали Heng Yang 9. Китайское грузовое судно сделало беспрецедентную серию остановок в Крыму, и это пытались скрыть, но безрезультатно.

Related video

С 2014 года использование порта Севастополь запрещено из-за аннексии Крыма. Ранее Китай избегал портов на захваченных Россией территориях, но ситуация изменилась. Об этом 23 сентября сообщили в The Financial Times.

По данным Украины, Heng Yang 9 ходит под флагом Панамы, но на самом деле принадлежит и используется компанией Guangxi Changhai Shipping Company, которая базируется в Гуанси (регион на юге Китая). Его фиксировали в Крыму по меньшей мере трижды за последние несколько месяцев.

Журналистам удалось подтвердить последний рейс в сентябре с помощью данных спутников и транспондера. 2 сентября Heng Yang 9 отплыл из Стамбула, а уже 6 сентября его зафиксировали в Новороссийске. Данные транспондера свидетельствуют, что он направлялся в порт Кавказ, но 9 и 11 сентября спутники не фиксировали судно там, где оно должно было быть.

Однако 14 сентября судно, похожее на Heng Yang 9, зафиксировали в Севастополе. Примерно в это время оно должно было находиться на юге от порта Кавказ. Если бы это действительно было так, 15 сентября его должен был зафиксировать спутник, чего не произошло.

В какой-то момент реальный маршрут снова начал совпадать с официальным. 17 сентября Heng Yang 9 прибыл в Стамбул, и контейнеры на его палубе были расположены именно так, как они выглядели в Крыму. Компания-владелец не ответила на запросы о комментарии.

Официальный и реальный маршруты Heng Yang 9 на карте Фото: Financial Times

Отмечается, что визиты 140-метрового контейнеровоза начались после того, как в апреле в Крыму заработала новая железнодорожная ветка. Это позволяет доставлять контейнеры из России. В августе также РФ открыла для иностранных посетителей порты в Бердянске и Мариуполе.

По мнению неназванных украинских чиновников, по недавно открытой железной дороге Москва транспортирует товары с оккупированных территорий Донецкой и Херсонской областей. Эти регионы известны тяжелой промышленностью и сельским хозяйством. Далее товары доставляют в порты, над которыми Россия установила контроль для экспорта. Этим летом, по данным Офиса президента, Heng Yang 9 по крайней мере дважды посещал захваченный Севастополь.

Первый визит состоялся в июне, тогда контейнеровоз находился в порту с 19 по 22 июня. По информации Украины, 15 августа судно также подало запрос на вход для загрузки 101 контейнера. После этих визитов судно направлялось в Турцию, а затем — в Египет.

"Украина четко дала понять, что такие действия неприемлемы, и ожидает, что все международные партнеры и компании будут строго избегать контактов с оккупированными территориями", — подчеркнул уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Украинское посольство в Китае в июне инициировало обсуждение первого инцидента с представителями МИД страны. Украинцы выразить "решительное неодобрение" и продолжают следить за ситуацией. Власюк предупредил, что суда, которые заходят в захваченные порты, рискуют попасть под санкции.

В китайском министерстве ответили, что рекомендуют компаниям и гражданам избегать контактов с ВОТ. Пекин заверил Киев, что каждый случай будет рассмотрен и приняты соответствующие меры.

Сообщается, что во время двухнедельного рейса по Черному морю грузовое судно, вероятно, фальсифицировало свой маршрут. С помощью транспондера китайцы передавали ложные координаты, маскируя настоящие передвижения. По предположению издания, Heng Yang 9 направлялся в Новороссийск, где был зафиксирован спутником 6 сентября.

Официально судно отплыло затем в порт Кавказ, но там его должен был бы зафиксировать спутник Sentinel-1 9 сентября. Этого однако не произошло, хотя снимок был сделан лишь через 10 минут после сообщения от Heng Yang 9 о его местонахождении в гавани.

11 и 15 сентября судно также якобы проплывало спутники Sentinel-2, но на снимки не попало. В то же время крымские активисты заявили о "менее изощренных" способах избежать разоблачения. В частности, название судна на корме прикрыли белыми простынями.

Напомним, иранская компания MAPNA поставила в Россию свою первую усовершенствованную газовую турбину MGT-70. В соответствии с контрактом РФ должна получить 40 таких аппаратов.

14 сентября в ЦПД информировали, что безвизовый режим от Китая для россиян — это новый этап "тихой экспансии". Отмечалось, что для граждан России ничего не изменится, а для КНР это стратегический канал для "ползучей" миграции в Сибирь и на Дальний Восток.