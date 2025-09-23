Росія заявила, що Європа "готується до окупації" Молдови: у ЦПД пояснили мету провокації Кремля

Російські ЗМІ поширюють заяви про нібито плани Європи окупувати Молдову. У повідомленнях стверджується, що це робиться нібито для контролю над країною та стримування її "русофобської політики".

Зокрема, одне з російських видань, посилаючись на Службу зовнішньої розвідки РФ (СВР), повідомляє, що європейські держави нібито готуються до "окупації" Молдови. За даними СВР, Євросоюз нібито планує втрутитися навіть у випадку, якщо результати парламентських виборів 28 вересня не вимагатимуть негайних дій. Як уточнюють у службі, можливий час введення військ нібито збігається з проведенням виборів у Придністров’ї, запланованих на 30 листопада.

СВР також стверджує, що "європейські бюрократи" нібито рішуче налаштовані утримати Молдову у руслі своєї "русофобської політики" за будь-яку ціну, включно з можливим введенням військ і фактичною окупацією країни.

За повідомленнями російської розвідки, на цей час нібито збільшується кількість підрозділів НАТО в Румунії поблизу молдовських кордонів. Крім того, СВР попереджає про плани альянсу нібито висадити десант в Одесі для "показового залякування" Придністров’я.

Реакція ЦПД на заяву Служби зовнішньої розвідки РФ

Згодом, у Центрі протидії дезінформації відреагували на повідомлення, що були поширені в російських медіа та назвали їх черговою провокацією Кремля. Також зауважується, що жодних підтверджених фактів на користь цих тверджень не існує, а самі заяви мають на меті дестабілізувати ситуацію в Молдові перед парламентськими виборами 28 вересня, формуючи образ "зовнішньої загрози" та намагаючись впливати на проросійських виборців.

Раніше у Центрі зазначали, що Кремль нібито розробив комплекс заходів для втручання у виборчий процес у Молдові. До них відносять роботу з виборцями за кордоном, фінансування акцій протесту, поширення масових фейків і використання сфабрикованих компроматів. Мета таких дій — спроба послабити європейський курс Молдови та зміцнити позиції проросійських політичних сил.

"Такі методи — частина ширшої стратегії кремля, спрямованої на підрив демократичних процесів у країнах-сусідах, послаблення довіри до прозахідних політик і нав’язування вигідних московських сценаріїв", — йдеться в дописі.

Також Фокус писав, що, на думку керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, Росія активізувала інформаційні кампанії в Європі, спрямовані на ослаблення підтримки України та скорочення військової допомоги, а найближчими цілями Кремля стали Чехія, Молдова та Польща.

Окрім цього, нещодавно підконтрольні Кремлю ресурси поширюють заяви про те, що російські хакери зламали базу даних Генштабу ЗСУ й отримали дані про "1,7 мільйона загиблих та зниклих українських військових" з початку повномасштабного вторгнення РФ. У ЦПД пояснили, що ця інформація є фейком.