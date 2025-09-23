Россия заявила, что Европа "готовится к оккупации" Молдовы: в ЦПД объяснили цель провокации Кремля

Российские СМИ распространяют заявления о якобы планах Европы оккупировать Молдову. В сообщениях утверждается, что это делается якобы для контроля над страной и сдерживания ее "русофобской политики".

В частности, одно из российских изданий, ссылаясь на Службу внешней разведки РФ (СВР), сообщает, что европейские государства якобы готовятся к "оккупации" Молдовы. По данным СВР, Евросоюз якобы планирует вмешаться даже в случае, если результаты парламентских выборов 28 сентября не потребуют немедленных действий. Как уточняют в службе, возможное время ввода войск якобы совпадает с проведением выборов в Приднестровье, запланированных на 30 ноября.

СВР также утверждает, что "европейские бюрократы" якобы решительно настроены удержать Молдову в русле своей "русофобской политики" любой ценой, включая возможный ввод войск и фактическую оккупацию страны.

По сообщениям российской разведки, в настоящее время якобы увеличивается количество подразделений НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. Кроме того, СВР предупреждает о планах альянса якобы высадить десант в Одессе для "показательного запугивания" Приднестровья.

Реакция ЦПД на заявление Службы внешней разведки РФ

Впоследствии, в Центре противодействия дезинформации отреагировали на сообщения, которые были распространены в российских медиа и назвали их очередной провокацией Кремля. Также отмечается, что никаких подтвержденных фактов в пользу этих утверждений не существует, а сами заявления имеют целью дестабилизировать ситуацию в Молдове перед парламентскими выборами 28 сентября, формируя образ "внешней угрозы" и пытаясь влиять на пророссийских избирателей.

Ранее в Центре отмечали, что Кремль якобы разработал комплекс мер для вмешательства в избирательный процесс в Молдове. К ним относят работу с избирателями за рубежом, финансирование акций протеста, распространение массовых фейков и использование сфабрикованных компроматов. Цель таких действий — попытка ослабить европейский курс Молдовы и укрепить позиции пророссийских политических сил.

"Такие методы — часть более широкой стратегии кремля, направленной на подрыв демократических процессов в странах-соседях, ослабление доверия к прозападным политикам и навязывание выгодных московских сценариев", — говорится в заметке.

