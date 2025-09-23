Росія закінчує ротацію штурмовиків: у ЗСУ повідомили, куди Москва перекидає підрозділи (відео)

РФ перекидає штурмові підрозділи на Херсонській напрямок, маючи єдину мету. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів, що ворог наступає щодня, паралельно намагаючись взяти під вогневий контроль важливу транспортну артерію.

"На тимчасово окупованій території Херсонщини противник на цьому напрямку, він закінчує проводити свої ротаційні заходи. Він перекидає туди певні підрозділи — це штурмові підрозділи — для того, щоб посилити штурмові дії. Мета у нього одна — взяти під контроль острівну зону", — повідомив військовий в ефірі телемарафону 23 вересня.

З його слів, ЗС РФ майже щодня проводять штурми у напрямку Антонівських мостів — автомобільного та залізничного. Нині загарбники зосереджують певну кількість штурмових груп у населеному пункті Дачі, розташованому на шляху від Олешків до Антонівського мосту. Однак Сили оборони надійно тримають позиції, не даючи ворогу захопити найвужче місце Дніпра.

"Тобто один берег до іншого розташований приблизно за 700-800 метрів. І звідти, на цих позиціях, якщо витіснити Сили оборони звідти, то можна розмістити певні види озброєння, певні безпілотні літальні апарати, майданчики для їх запуску для того, щоб успішно завдавати ударів по правому берегу, а також тримати під контролем так зване Велике річище Дніпра", — пояснив Волошин.

Загалом ситуацію на півдні від описав як непросту. ЗС РФ активізували застосовування дронів та авіації. Також ворог активно веде розвідку й щоночі атакує населені пункти "Шахедами".

"Два дні тому ворог вперше за останній час використав легкомоторну техніку в масованому такому штурмі. Він намагався атакувати у напрямку Новоданилівки, застосовуючи декілька одиниць багів, декілька одиниць квадроциклів, мотоциклів до п’яти", — розповів речник.

Проте успіху росіяни не мали, а лише зазнали втрат. Майже десяток одиниць легкомоторної техніки був знищений Силами оборони. Волошин зазначив, що метою ворога було якнайшвидше вдертись на українські позиції й там закріпитись. Однак у ЗСУ знають цю тактику й успішно відбивають атаки.

Окрім того, ЗС РФ намагаються взяти під вогневий контроль трасу на Оріхів, щоб відрізати українську логістику. Військовий наголосив, що йдеться про одну з найважливіших транспортних артерій у цій зоні. Задля захисту траси там облаштували "антидроновий тунель" зі спеціальних сіток, а увесь транспорт, що проїжджає трасою, забезпечений РЕБ.

Нагадаємо, 23 вересня ЗС РФ вдарили дронами по Запоріжжю. Кількість постраждалих вже зросла до 12 осіб, одна людина перебуває у важкому стані.

Пресслужба проєкту "Хочу жить" попередила, що командири ЗС РФ отримали накази відправляти на фронти строковиків, хворих і непридатних до служби. Це пояснили провалом літнього наступу Росії.