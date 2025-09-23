Россия заканчивает ротацию штурмовиков: в ВСУ сообщили, куда Москва перебрасывает подразделения (видео)

РФ перебрасывает штурмовые подразделения на Херсонской направление, имея единственную цель. Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что враг наступает ежедневно, параллельно пытаясь взять под огневой контроль важную транспортную артерию.

"На временно оккупированной территории Херсонской области противник на этом направлении, он заканчивает проводить свои ротационные мероприятия. Он перебрасывает туда определенные подразделения — это штурмовые подразделения — для того, чтобы усилить штурмовые действия. Цель у него одна — взять под контроль островную зону", — сообщил военный в эфире телемарафона 23 сентября.

По его словам, ВС РФ почти ежедневно проводят штурмы в направлении Антоновских мостов — автомобильного и железнодорожного. Сейчас захватчики сосредотачивают определенное количество штурмовых групп в населенном пункте Дачи, расположенном на пути от Олешков к Антоновскому мосту. Однако Силы обороны надежно держат позиции, не давая врагу захватить самое узкое место Днепра.

"То есть один берег к другому расположен примерно в 700-800 метрах. И оттуда, на этих позициях, если вытеснить Силы обороны оттуда, то можно разместить определенные виды вооружения, определенные беспилотные летательные аппараты, площадки для их запуска для того, чтобы успешно наносить удары по правому берегу, а также держать под контролем так называемое Большое русло Днепра", — пояснил Волошин.

В целом ситуацию на юге от описал как непростую. ВС РФ активизировали применение дронов и авиации. Также враг активно ведет разведку и каждую ночь атакует населенные пункты "Шахедами".

"Два дня назад враг впервые за последнее время использовал легкомоторную технику в массированном таком штурме. Он пытался атаковать в направлении Новоданиловки, применяя несколько единиц багов, несколько единиц квадроциклов, мотоциклов до пяти", — рассказал спикер.

Однако успеха россияне не имели, а лишь понесли потери. Почти десяток единиц легкомоторной техники был уничтожен Силами обороны. Волошин отметил, что целью врага было как можно быстрее ворваться на украинские позиции и там закрепиться. Однако в ВСУ знают эту тактику и успешно отражают атаки.

Кроме того, ВС РФ пытаются взять под огневой контроль трассу на Орехов, чтобы отрезать украинскую логистику. Военный отметил, что речь идет об одной из важнейших транспортных артерий в этой зоне. Для защиты трассы там обустроили "антидроновий тоннель" из специальных сеток, а весь транспорт, проезжающий по трассе, обеспечен РЭБ.

Напомним, 23 сентября ВС РФ ударили дронами по Запорожью. Количество пострадавших уже возросло до 12 человек, один человек находится в тяжелом состоянии.

Пресс-служба проекта "Хочу жить" предупредила, что командиры ВС РФ получили приказы отправлять на фронты срочников, больных и непригодных к службе. Это объяснили провалом летнего наступления России.