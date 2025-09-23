Перед відправленням в Естонію: британські бійці помилково атакували свій танк Challenger 2, — ЗМІ

Британські військовослужбовці під час навчань на бойовій машині піхоти Warrior помилково розстріляли танк Challenger 2. Солдати сприйняли його за ворожу ціль і здійснили шість пострілів з 30-міліметрової гармати.

Інцидент з Challenger 2 стався ввечері 18 вересня під час спільних навчань війська Королівського валлійського полку з Королівським танковим полком на полігоні Каслмартін у Пембрукширі, пише The Sun. Вони готувалися до відправлення в Естонію для захисту східного кордону Північноатлантичного альянсу (НАТО) від російської загрози.

П'ять снарядів з шести випущених з гармати БМП Warrior влучили в Challenger 2, але відскочили від його броні. За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, ніхто з чотирьох членів екіпажу танка не постраждав.

За словами журналістів, екіпаж БМП помітив Challenger 2 через тепловізор на відстані близько 500 метрів і сприйняв його за "ворожий" танк. Тоді військові здійснили залп: вогонь вівся у повністю автоматичному режимі, і обидва тризарядні магазини гармати були спустошені.

В Міноборони після інциденту повідомили, що гармата була заряджена інертними навчальними снарядами, а не фугасними бронебійними, які використовують у справжньому бою. У відомстві запевняють, що жоден транспортний засіб не постраждав, а обстріляний Challenger 2 вже повернувся до тренувань.

