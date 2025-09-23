Перед отправкой в Эстонию: британские бойцы ошибочно атаковали свой танк Challenger 2, — СМИ

Британские военнослужащие во время учений на боевой машине пехоты Warrior ошибочно расстреляли танк Challenger 2. Солдаты приняли его за вражескую цель и произвели шесть выстрелов из 30-миллиметровой пушки.

Related video

Инцидент с Challenger 2 произошел вечером 18 сентября во время совместных учений войска Королевского валлийского полка с Королевским танковым полком на полигоне Каслмартин в Пембрукшире, пишет The Sun. Они готовились к отправке в Эстонию для защиты восточной границы Североатлантического альянса (НАТО) от российской угрозы.

Пять снарядов из шести выпущенных из пушки БМП Warrior попали в Challenger 2, но отскочили от его брони. По информации Министерства обороны Великобритании, никто из четырех членов экипажа танка не пострадал.

По словам журналистов, экипаж БМП заметил Challenger 2 через тепловизор на расстоянии около 500 метров и принял его за "вражеский" танк. Тогда военные произвели залп: огонь велся в полностью автоматическом режиме, и оба трехзарядных магазина пушки были опустошены.

В Минобороны после инцидента сообщили, что пушка была заряжена инертными учебными снарядами, а не фугасными бронебойными, которые используют в настоящем бою. В ведомстве уверяют, что ни одно транспортное средство не пострадало, а обстрелянный Challenger 2 уже вернулся к тренировкам.

Напомним, 18 сентября СМИ писали, что попытка Британии вооружиться дронами по образцу Украины потерпела неудачу из-за бюрократических процедур.

Министерство обороны Великобритании 28 августа анонсировало разработку новой баллистической ракеты Nightfall с дальностью более 600 километров. Ее планируют разработать за рекордные 9 месяцев.