Мобілізація 2025: юристка розповіла про важливий крок перед проходженням ВЛК

Перед мобілізацією в Україні адвокатка Світлана Ярошенко радить військовозобов'язаним укладати декларацію з сімейним лікарем. Вона наголосила, що це може вплинути на виплати у майбутньому.

Військовозобов'язані можуть проходити ВЛК як у своєму ТЦК, так і в іншому, але до цього потрібно підготуватись. Перед тим, як долучатись до війська в межах мобілізації в Україні, юристка радить укласти декларацію з сімейним лікарем, якщо такої немає. Про це вона розповіла виданню "Телеграф" 24 вересня.

Ярошенко пояснила, що це потрібно, щоб боєць мав дані про свої захворювання до мобілізації в Україні. Вона наголосила, що хвороби можуть прогресувати.

Як приклад адвокатка навела невеликі грижі, через які з часом може погіршуватись стан людини. Мало того, вони можуть призвести навіть до інвалідності. Якщо ж вдається встановити зв'язок між погіршенням здоров'я і службою, це впливає на соціальний захист та виплати.

"Від того, який буде причинний зв'язок захворювання — чи з проходженням військової служби, чи із захистом Батьківщини, — залежатиме розмір одноразової грошової допомоги в разі встановлення відсотків втрати працездатності або групи інвалідності та соціальний захист", — зазначила Ярошенко.

Вона підкреслила, що у випадку поранень факт зв'язку зі службою довести набагато легше, ніж при хворобах або травмах.

Як підписати декларацію з лікарем перед мобілізацією в Україні

Укласти декларацію з сімейним лікарем можна у будь-якій державній лікарні. Для цього треба звернутись до реєстратури.

Щодо оформити декларацію, необхідні:

паспорт;

РНОКПП (ідентифікаційний код);

мобільний телефон.

Лікар, у якого є вільні місця, вносить дані нового пацієнта в електронну систему. Після цього за вказаним номером приходить SMS-повідомлення з кодом для підтвердження. Далі декларацію роздруковують, і людина підписує обидва примірники. Один з них залишається у лікаря, а інший віддають на руки.

