Мобилизация 2025: юрист рассказала о важном шаге перед прохождением ВЛК

Перед мобилизацией в Украине адвокат Светлана Ярошенко советует военнообязанным заключать декларацию с семейным врачом. Она отметила, что это может повлиять на выплаты в будущем.

Военнообязанные могут проходить ВВК как в своем ТЦК, так и в другом, но к этому нужно подготовиться. Перед тем, как приобщаться к армии в рамках мобилизации в Украине, юрист советует заключить декларацию с семейным врачом, если таковой нет. Об этом она рассказала изданию "Телеграф" 24 сентября.

Ярошенко объяснила, что это нужно, чтобы боец имел данные о своих заболеваниях до мобилизации в Украине. Она подчеркнула, что болезни могут прогрессировать.

В качестве примера адвокат привела небольшие грыжи, из-за которых со временем может ухудшаться состояние человека. Мало того, они могут привести даже к инвалидности. Если же удается установить связь между ухудшением здоровья и службой, это влияет на социальную защиту и выплаты.

"От того, какой будет причинная связь заболевания — или с прохождением военной службы, или с защитой Родины, — будет зависеть размер единовременной денежной помощи в случае установления процентов потери трудоспособности или группы инвалидности и социальная защита", — отметила Ярошенко.

Она подчеркнула, что в случае ранений факт связи со службой доказать гораздо легче, чем при болезнях или травмах.

Как подписать декларацию с врачом перед мобилизацией в Украине

Заключить декларацию с семейным врачом можно в любой государственной больнице. Для этого надо обратиться в регистратуру.

Относительно оформить декларацию, необходимые:

паспорт;

РНОКПП (идентификационный код);

мобильный телефон.

Врач, у которого есть свободные места, вносит данные нового пациента в электронную систему. После этого по указанному номеру приходит SMS-сообщение с кодом для подтверждения. Далее декларацию распечатывают, и человек подписывает оба экземпляра. Один из них остается у врача, а другой отдают на руки.

