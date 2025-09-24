"Выедут сотни тысяч": майор ВСУ предупредил о последствиях открытия границ для мужчин (видео)

Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий "Слип" Кухарчук заявил, что в случае открытия границ для всех мужчин из Украины выедут около 87 тысяч граждан за первую неделю. За месяц, по его подсчетам, выедут 350 тысяч мужчин.

Майор Вооруженных сил Украины спрогнозировал последствия открытия границ для мужчин 25-60 лет в видео на YouTube-канале "Тот самый Кухарчук". По его информации, в первую неделю после принятия постановления Кабинета министров Украины о разрешении на выезд за границу мужчин 18-22 лет покинули страну 10 тысяч молодых людей этой категории.

Дмитрий Кухарчук спрогнозировал, сколько мужчин уедет из Украины в случае открытия границ. На видео с 4:13.

"Если мы открываем границы для мужчин 25-60 лет, и умножаем линейно — там цифры не будут в полной мере соответствовать действительности, но за первую неделю таким образом должно выехать 87 тысяч 500 мужчин этой категории. А если умножим на 4, то в месяц это будет 350 тысяч мужчин", — посчитал Кухарчук.

По его мнению, такое количество иммигрантов из Украины может вызвать неудобства странам Европы. При этом, по его словам, европейские лидеры сократят помощь украинцам, потому что им необходимо будет самим готовиться к противостоянию российской угрозе.

"Если из Украины будут бежать люди так быстро, Европа начнет "подвывать", понимая свою неспособность освоить такое большое количество иммигрантов, параллельно немножко подкручивая гайки с помощью, потому что надо готовиться самим к следующим боевым действиям", — сказал военнослужащий.

Выезд мужчин за границу: что известно о новом постановлении Кабмина

Кабинет министров Украины принял постановление о разрешении на выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет 27 августа. По новым правилам молодым мужчинам для выезда нужен загранпаспорт и военно-учетный документ в электронной или бумажной форме.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 28 августа сообщал, что по новым правилам уже выехали первые мужчины. Также он отрицал "ажиотаж" на границе. При этом польские пограничники 11 сентября сообщали, что фиксировали всплеск количества украинцев 18-22 лет на пунктах пропуска после ослабления ограничений. Поляки отметили, что эта группа заметна, но не является "массовой эмиграцией".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 3 сентября говорил, что после завершения войны будет определенный "промежуточный период", прежде чем разрешат выезд за границу всем мужчинам.