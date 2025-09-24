"Виїдуть сотні тисяч": майор ЗСУ попередив про наслідки відкриття кордонів для чоловіків (відео)

Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро "Сліп" Кухарчук заявив, що в разі відкриття кордонів для всіх чоловіків з України виїдуть близько 87 тисяч громадян за перший тиждень. За місяць, за його підрахунками, виїдуть 350 тисяч чоловіків.

Майор Збройних сил України спрогнозував наслідки відкриття кордонів для чоловіків 25-60 років у відео на YouTube-каналі "Той самий Кухарчук". За його інформацією, в перший тиждень після ухвалення постанови Кабінету міністрів України про дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18-22 років покинули країну 10 тисяч молодих людей цієї категорії.

Дмитро Кухарчук спрогнозував, скільки чоловіків виїде з України в разі відкриття кордонів. На відео з 4:13.

"Якщо ми відкриваємо кордони для чоловіків 25-60 років, і множимо лінійно — там цифри не будуть повною мірою відповідати дійсності, але за перший тиждень таким чином має виїхати 87 тисяч 500 чоловіків цієї категорії. А якщо помножимо на 4, то на місяць це буде 350 тисяч чоловіків", — порахував Кухарчук.

На його думку, така кількість іммігрантів з України може спричинити незручності країнам Європи. При цьому, за його словами, європейські лідери скоротять допомогу українцям, бо їм необхідно буде самим готуватися до протистояння російській загрозі.

"Якщо з України тікатимуть люди так швидко, Європа почне "підвивати", розуміючи свою неспроможність освоїти таку велику кількість іммігрантів, паралельно трошки підкручуючи гайки з допомогою, тому що треба готуватися самим до наступних бойових дій", — сказав військовослужбовець.

Виїзд чоловіків за кордон: що відомо про нову постанову Кабміну

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам від 18 до 22 років 27 серпня. За новими правилами молодим чоловікам для виїзду потрібен закордонний паспорт і військово-обліковий документ в електронній чи паперовій формі.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко 28 серпня повідомляв, що за новими правилами вже виїхали перші чоловіки. Також він заперечив "ажіотаж" на кордоні. При цьому польські прикордонники 11 вересня повідомляли, що фіксували сплеск кількості українців 18–22 років на пунктах пропуску після послаблення обмежень. Поляки зазначили, що ця група помітна, але не є "масовою еміграцією".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк 3 вересня казав, що після завершення війни буде певний "проміжний період", перш ніж дозволять виїзд за кордон усім чоловікам.