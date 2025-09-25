Бомбили дитячі садки і будинки: названо імена генералів ЗС РФ, які вбивали жителів Сумської області

П'ять російських генералів, які командували бомбардуваннями цивільних об'єктів Сумської області в березні 2022 року, ідентифіковані та отримали заочні підозри.

Генерали віддавали накази про понад 20 ударів фугасними авіабомбами ФАБ-500 із 5 до 10 березня 2022 року, розповіли у Службі безпеки України.

У результаті загинули 15 жителів Сумської міської громади, серед них були діти. Ще п'ятеро людей дістали поранення.

Під керівництвом генералів окупанти бомбили житлові будинки, школу та дитячі садки

Бомбардування пошкодили житлові будинки, школу, дитячі садки та оздоровчий комплекс. Наказ почати атаку віддав командувач Західного військового округу РФ Олександр Журавльов. Він спланував удар зі своїм першим заступником, генерал-лейтенантом Олексієм Завізеном.

Військові злочини скоювали й інші фігуранти, зокрема:

командувач 6-ї армії ВПС і ППО Західного військового округу РФ, генерал-лейтенант Олег Маковецький;

начальник штабу, перший заступник командувача 6-ї армії Юрій Подоплелов;

командувач 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії Денис Кульшу;

командир 14-го винищувального авіаполку 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії Володимир Федосєєв.

Російські пілоти здійснювали бойові вильоти з Курської області. Окупанти атакували понад 100 цивільних об'єктів в Україні. Підозри у скоєнні воєнних злочинів заочно оголосили шістьом фігурантам.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по пенсіонерах у Яровій на Донеччині, внаслідок чого загинули 24 людини.

Крім цього, по житловому мікрорайону Південний у Покровську вдарили авіаційною бомбою ФАБ-3000. Ця бомба важить близько 3 тонн.