Бомбили детские сады и дома: названы имена генералов ВС РФ, убивавших жителей Сумской области
Пять российских генералов, командовавших бомбардировками гражданских объектов Сумской области в марте 2022 года, идентифицированы и получили заочные подозрения.
Генералы отдавали приказы о более чем 20 ударах фугасными авиабомбами ФАБ-500 с 5 по 10 марта 2022 года, рассказали в Службе безопасности Украины.
В результате погибли 15 жителей Сумской городской общины, среди них были дети. Еще пятеро человек получили ранения.
Бомбардировки повредили жилые дома, школу, детские сады и оздоровительный комплекс. Приказ начать атаку отдал командующий Западным военным округом РФ Александр Журавлев. Он спланировал удар со своим первым заместителем, генерал-лейтенантом Алексеем Завизеном.
Военные преступления совершали и другие фигуранты, в том числе:
- командующий 6-й армией ВВС и ПВО Западного военного округа РФ, генерал-лейтенант Олег Маковецкий;
- начальник штаба, первый замкомандующего 6-й армией Юрий Подоплелов;
- командующий 105-й смешанной авиационной дивизией 6-й армии Денис Кульшу;
- командир 14-го истребительного авиаполка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии Владимир Федосеев.
Российские пилоты совершали боевые вылеты из Курской области. Оккупанты атаковали более 100 гражданских объектов в Украине. Подозрения в совершении военных преступлений заочно объявили шестерым фигурантам.
Напомним, российские оккупанты ударили по пенсионерам в Яровой Донецкой области, в результате чего погибли 24 человека.
Кроме этого, по жилому микрорайону Южный в Покровске ударили авиационной бомбой ФАБ-3000. Данная бомба весит около 3 тонн.