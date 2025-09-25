Бомбили детские сады и дома: названы имена генералов ВС РФ, убивавших жителей Сумской области

Пять российских генералов, командовавших бомбардировками гражданских объектов Сумской области в марте 2022 года, идентифицированы и получили заочные подозрения.

Генералы отдавали приказы о более чем 20 ударах фугасными авиабомбами ФАБ-500 с 5 по 10 марта 2022 года, рассказали в Службе безопасности Украины.

В результате погибли 15 жителей Сумской городской общины, среди них были дети. Еще пятеро человек получили ранения.

Под руководством генералов оккупанты бомбили жилые дома, школу и детские сады

Бомбардировки повредили жилые дома, школу, детские сады и оздоровительный комплекс. Приказ начать атаку отдал командующий Западным военным округом РФ Александр Журавлев. Он спланировал удар со своим первым заместителем, генерал-лейтенантом Алексеем Завизеном.

Военные преступления совершали и другие фигуранты, в том числе:

командующий 6-й армией ВВС и ПВО Западного военного округа РФ, генерал-лейтенант Олег Маковецкий;

начальник штаба, первый замкомандующего 6-й армией Юрий Подоплелов;

командующий 105-й смешанной авиационной дивизией 6-й армии Денис Кульшу;

командир 14-го истребительного авиаполка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии Владимир Федосеев.

Российские пилоты совершали боевые вылеты из Курской области. Оккупанты атаковали более 100 гражданских объектов в Украине. Подозрения в совершении военных преступлений заочно объявили шестерым фигурантам.

Напомним, российские оккупанты ударили по пенсионерам в Яровой Донецкой области, в результате чего погибли 24 человека.

Кроме этого, по жилому микрорайону Южный в Покровске ударили авиационной бомбой ФАБ-3000. Данная бомба весит около 3 тонн.