РФ готується до війни з НАТО: міністр оборони Нідерландів назвав рік можливого зіткнення

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс попередив, що Росія вже активно готується до масштабного воєнного конфлікту з НАТО і до 2030 року прагне бути готовою до прямого зіткнення. Він наголосив, що нарощування озброєнь та мобілізація військ Москви свідчать про наявність у РФ ресурсів і намірів продовжувати імперську агресію, а безпека України безпосередньо впливає на стабільність у всій Європі.

У коментарі виданню "Укрінформ" він зазначив, що вже зараз Росія значно нарощує виробництво озброєнь і мобілізує війська понад необхідний рівень для поточної війни в Україні, при цьому активно формуючи стратегічні резерви та готуючись до можливого масштабного зіткнення з НАТО у найближчі роки. Загалом, це свідчить про наявність у Москви як ресурсів, так і намірів продовжувати імперську агресію. У цьому контексті міністр підкреслив, що для ефективного стримування Росії країни Заходу повинні надати Україні надійні гарантії безпеки та зробити все можливе, щоб будь-яке припинення вогню або мирна угода не перетворилися на просту паузу перед новою хвилею агресії.

"До 2030 року Росія хоче бути готовою до масштабного зіткнення з НАТО. Інакше кажучи, у Путіна є наміри, можливості та стимули продовжувати свою імперську агресію… Це реальність, до якої ми повинні бути готовими. І наш єдиний варіант — мир через силу. Мир через силу означає, що ми маємо надати Україні надійні гарантії безпеки", — заявив посадовець.

Він також звернув увагу на те, що підтримка України повинна бути не тільки оперативною, а й довгостроковою, оскільки забезпечення країни засобами для самозахисту дозволяє створити стабільні умови для відсічі подальшим агресивним діям Росії, і, одночасно, підкреслив необхідність чіткого сигналу з боку НАТО, що будь-яка атака на країни Альянсу буде зустрінута панівною силою.

"Ми також повинні чітко дати Путіну зрозуміти: будь-яка ворожа дія проти країни НАТО буде зустрінута переважною силою. Це — єдиний спосіб зберегти свободу і безпеку в Європі", — сказав міністр оборони Нідерландів.

Крім того, міністр нагадав, що від початку війни Нідерланди виділили понад 13 мільярдів євро на військову підтримку України, з яких майже 9 мільярдів були надані до кінця серпня цього року, і частина цих коштів спрямована на комерційні закупівлі озброєнь та техніки.

Нагадаємо, європейські дипломати цього тижня попередили Кремль, що НАТО готове рішуче реагувати на будь-які подальші порушення свого повітряного простору, включно зі знищенням російських літаків.

Також Фокус писав, що Румунія запровадила правила для нейтралізації літаків і дронів, що порушують її повітряний простір, а прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що військові будуть збивати будь-які загрози.