"Агресивно працюють": ЗС РФ вдвічі збільшили тиск у Дніпропетровській області, — військовий

Російські окупанти збільшили інтенсивність атак на Новопавлівському напрямку. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що ворог почав шукати "слабкі місця".

Related video

"Дніпропетровський чи Дніпровський напрямок — це все таки Новопавлівський. Там дійсно інтенсивність боїв достатньо висока", — зазначив військовослужбовець в ефірі "Ранок.LIVE" 26 вересня.

Однак він наголосив, що про наступ не йдеться.

"Я б не сказав, що вони почали там наступ. Наступ — це коли ти прориваєш бойові порядки противника, коли твої війська і твоя техніка просуваються у глибину лінії оборони противника", — пояснив Тимочко.

Натомість він підтвердив, що кількість ворожих атак зросла.

"Ми бачимо, що на Новопавлівському напрямку дійсно, якщо, скажімо так, у попередні дні було 20-30 наступів, то, наприклад, крайній звіт навіть Генерального штабу по Новопавлівському напрямку показує 40 з чимось", — підкреслив голова Ради резервістів.

Він уточнив, що Новопавлівський напрямок охоплює кілька десятків населених пунктів, тож умовно кожен з них ворог атакував один раз або двічі.

"Але те, що це означає, що вони починають шукати слабкі місця, те, що вони там достатньо агресивно працюють — це факти", — визнав військовий.

З його слів, інтенсивність боїв у цьому районі зросла. Водночас на напрямках, розташованих поруч у межах Запорізької області, фіксують менше десятка атак ЗС РФ за добу.

Ситуація на Новопавлівському напрямку: що каже командування

У ранковому звіті Генштабу ЗСУ йшлося, що на Новопавлівському напрямку за добу зафіксували 42 ворожі атаки. Бої точилися в районах таких населених пунктів: Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Піддубне, Новоселівка, Березове, Новогригорівка.

Новопавлівський напрямок на мапі бойових дій Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Нагадаємо, 25 вересня аналітики DeepState повідомили про успіхи ЗС РФ поблизу села Березове у Дніпропетровській області.

Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що окупанти опинились у "складному становищі" в районі Добропілля. Після свого прориву ворог був затиснутий у трьох "котлах".