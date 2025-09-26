"Агрессивно работают": ВС РФ вдвое увеличили давление в Днепропетровской области, — военный

Российские оккупанты увеличили интенсивность атак на Новопавловском направлении. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что враг начал искать "слабые места".

"Днепропетровское или Днепровское направление — это все же Новопавловское. Там действительно интенсивность боев достаточно высокая", — отметил военнослужащий в эфире "Ранок.LIVE" 26 сентября.

Однако он подчеркнул, что о наступлении речь не идет.

"Я бы не сказал, что они начали там наступление. Наступление — это когда ты прорываешь боевые порядки противника, когда твои войска и твоя техника продвигаются в глубину линии обороны противника", — пояснил Тимочко.

Зато он подтвердил, что количество вражеских атак возросло.

"Мы видим, что на Новопавловском направлении действительно, если, скажем так, в предыдущие дни было 20-30 наступлений, то, например, крайний отчет даже Генерального штаба по Новопавловскому направлению показывает 40 с чем-то", — подчеркнул председатель Совета резервистов.

Он уточнил, что Новопавловское направление охватывает несколько десятков населенных пунктов, поэтому условно каждый из них враг атаковал один раз или дважды.

"Но то, что это означает, что они начинают искать слабые места, то, что они там достаточно агрессивно работают — это факты", — признал военный.

По его словам, интенсивность боев в этом районе возросла. В то же время на направлениях, расположенных рядом в пределах Запорожской области, фиксируют менее десятка атак ВС РФ за сутки.

Ситуация на Новопавловском направлении: что говорит командование

В утреннем отчете Генштаба ВСУ говорилось, что на Новопавловском направлении за сутки зафиксировали 42 вражеские атаки. Бои шли в районах таких населенных пунктов: Ивановка, Ялта, Мирное, Январское, Толстой, Воскресенка, Сосновка, Новониколаевка, Поддубное, Новоселовка, Березовое, Новогригорьевка.

Новопавловское направление на карте боевых действий Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, 25 сентября аналитики DeepState сообщили об успехах ВС РФ вблизи села Березовое в Днепропетровской области.

Представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что оккупанты оказались в "сложном положении" в районе Доброполья. После своего прорыва враг был зажат в трех "котлах".