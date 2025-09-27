Жорстоке затримання чоловіка на ДВРЗ: у поліції Києва прокоментували інцидент

У столиці правоохоронці посеред білого дня силою затримали чоловіка. Поліція запевняє, що той перебував у розшуку.

У п'ятницю, 26 вересня, на столичному ДВРЗ працівники поліції повалили чоловіка на землю, намагаючись надягнути на нього кайданки, повідомляє Telegram-канал "Реальний Київ".

Там також оприлюднили відео, на якому люди у формі поліції сперечаються з громадянами, що намагаються захистити затриманого.

Очевидці наголошують, що службові посвідчення показати поліціянти відмовились. Співробітники поліції дочекалися, коли їм на допомогу приїдуть ще декілька чоловіків й усі разом вони "скрутили" затриманого й посадили у цивільну, неслужбову автівку

Інцидент на ДВРЗ: коментар поліції

У поліції Києва "ТСН" прокоментували інцидент, зазначивши, що затриманому 35 років.

"Чоловік перебував у розшуку за Дарницьким ТЦК. Інформація про те, що він служив, не відповідає дійсності", — повідомили у поліції Києва.

Нагадаємо, на початку червня в соцмережах з'явилося відео бунту мобілізованих громадян проти співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві. Користувачка, яка виклала ролик, стверджує, що бунт проти ТЦК стався в Дарницькому районі Києва в мікрорайоні ДВРЗ.

Своєю чергою у ТЦК повідомили, що заворушення почалися під час підготовки команд до відправлення до навчальних центрів. Для стабілізації ситуації та унеможливлення ескалації конфлікту на місце прибули правоохоронні органи. Надалі громадян, яких призвали за мобілізацією, направили до навчальних центрів відповідно до розподілів команд.