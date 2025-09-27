Жестокое задержание мужчины на ДВРЗ: в полиции Киева прокомментировали инцидент

В столице правоохранители средь бела дня силой задержали мужчину. Полиция уверяет, что тот находился в розыске.

В пятницу, 26 сентября, на столичном ДВРЗ работники полиции повалили мужчину на землю, пытаясь надеть на него наручники, сообщает Telegram-канал "Реальний Київ".

Там также обнародовали видео, на котором люди в форме полиции спорят с гражданами, пытающимися защитить задержанного.

Очевидцы отмечают, что служебные удостоверения показать полицейские отказались. Сотрудники полиции дождались, когда им на помощь приедут еще несколько мужчин и все вместе они "скрутили" задержанного и посадили в гражданскую, неслужебную машину

Инцидент на ДВРЗ: комментарий полиции

В полиции Киева "ТСН" прокомментировали инцидент, отметив, что задержанному 35 лет.

"Мужчина находился в розыске по Дарницкому ТЦК. Информация о том, что он служил, не соответствует действительности", — сообщили в полиции Киева.

Напомним, в начале июня в соцсетях появилось видео бунта мобилизованных граждан против сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве. Пользовательница, которая выложила ролик, утверждает, что бунт против ТЦК произошел в Дарницком районе Киева в микрорайоне ДВРЗ.

В свою очередь в ТЦК сообщили, что беспорядки начались во время подготовки команд к отправке в учебные центры. Для стабилизации ситуации и предотвращения эскалации конфликта на место прибыли правоохранительные органы. В дальнейшем граждан, которых призвали по мобилизации, направили в учебные центры в соответствии с распределениями команд.