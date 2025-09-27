"ПІд чужим прапором": пропагандисти Угорщини та РФ звинуватили Україну в підготовці спецоперації

Російські та угорські пропагандисти спільно звинуватили Україну в підготовці операції "під чужим прапором" — запуску відремонтованих російських дронів по цілях у Польщі та Румунії.

Таким чином Україна нібито буде намагатись втягнути НАТО у російсько-українську війну, пише "Мілітарний".

Відповідні заяви з різницею в кілька годин опублікували представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова та угорський новинний портал PestiSrácok — підконтрольне видання партії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Першоджерелом" заяви стала редакторська стаття — тобто стаття, автором якої є не окремий журналіст, а написана від імені видання загалом — на порталі PestiSrácok.

Угорська редакція порталу у своєму матеріалі звинувачує Службу безпеки України в "підготовці до реалізації плану, спрямованого на дискредитацію Росії".

Нібито українські спецслужби за участю Збройних сил України планують атаки на великі логістичні вузли у Румунії та Польщі, які використовуються для транспортування зброї до України. Цей напад буде здійснено за допомогою безпілотників російського виробництва з території Західної України.

Після цього адміністрація президента України "має намір організувати інформаційну кампанію в українських та іноземних ЗМІ, спрямовану на звинувачення Москви в атаках на територію країн НАТО".

Вже за кілька годин після публікації матеріалу цю інформацію підхопили російські пропагандисти, зокрема Марія Захарова, використали угорське видання для "легітимізації" інформації.

"Ймовірно Росія за підтримки Угорщини, таким чином створює інформаційне прикриття для атаки на логістичні хаби НАТО, використовуючи свою традиційну тактику — наповнення інфопростору значною кількістю маячні та офіційним запереченням будь-яких звинувачень", — пояснили експерти "Мілітарного".

Російська пропаганда та анонімні акаунти в соцмережах поширюють версію, нібито Україна намагається втягнути НАТО у війну, що українська ППО нібито навмисно "не впоралася" або "спеціально спрямувала" дрони в бік Польщі.

Аналітики зафіксували хвилю однотипних повідомлень у Facebook, TikTok, YouTube та X. Частина акаунтів має ознаки російського походження. Загальне охоплення — близько 30 мільйонів переглядів.

Зазначається, що все це відбувається на фоні чергового загострення відносин між Україною та Угорщиною, після того, як угорський розвідувальний безпілотники був зафіксований в глибині Закарпатської області.

Нагадаємо, 26 вересня Володимир Зеленський повідомив про те, що угорські дрони заходили в повітряний простір України.

Фокус також писав про те, що Захарова звинуватила Зеленського у "вбивстві українців на західні гроші".