"Под чужим флагом": пропагандисты Венгрии и РФ обвинили Украину в подготовке спецоперации

Российские и венгерские пропагандисты совместно обвинили Украину в подготовке операции "под чужим флагом" — запуске отремонтированных российских дронов по целям в Польше и Румынии.

Таким образом Украина якобы будет пытаться втянуть НАТО в российско-украинскую войну, пишет "Милитарный".

Соответствующие заявления с разницей в несколько часов опубликовали представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова и венгерский новостной портал PestiSrácok — подконтрольное издание партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Первоисточником" заявления стала редакторская статья — то есть статья, автором которой является не отдельный журналист, а написанная от имени издания в целом — на портале PestiSrácok.

Венгерская редакция портала в своем материале обвиняет Службу безопасности Украины в "подготовке к реализации плана, направленного на дискредитацию России".

Якобы украинские спецслужбы с участием Вооруженных сил Украины планируют атаки на крупные логистические узлы в Румынии и Польше, которые используются для транспортировки оружия в Украину. Это нападение будет осуществлено с помощью беспилотников российского производства с территории Западной Украины.

После этого администрация президента Украины "намерена организовать информационную кампанию в украинских и иностранных СМИ, направленную на обвинение Москвы в атаках на территорию стран НАТО".

Уже через несколько часов после публикации материала эту информацию подхватили российские пропагандисты, в частности Мария Захарова, использовали венгерское издание для "легитимизации" информации.

"Вероятно Россия при поддержке Венгрии, таким образом создает информационное прикрытие для атаки на логистические хабы НАТО, используя свою традиционную тактику — наполнение инфопространства значительным количеством бреда и официальным отрицанием любых обвинений", — пояснили эксперты "Милитарного".

Российская пропаганда и анонимные аккаунты в соцсетях распространяют версию, что якобы Украина пытается втянуть НАТО в войну, что украинская ПВО якобы намеренно "не справилась" или "специально направила" дроны в сторону Польши.

Аналитики зафиксировали волну однотипных сообщений в Facebook, TikTok, YouTube и X. Часть аккаунтов имеет признаки российского происхождения. Общий охват — около 30 миллионов просмотров.

Отмечается, что все это происходит на фоне очередного обострения отношений между Украиной и Венгрией, после того, как венгерский разведывательный беспилотники был зафиксирован в глубине Закарпатской области.

Напомним, 26 сентября Владимир Зеленский сообщил о том, что венгерские дроны заходили в воздушное пространство Украины.

Фокус также писал о том, что Захарова обвинила Зеленского в "убийстве украинцев на западные деньги".