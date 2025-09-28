Бачили таке у 1986 в Чорнобилі: Росія готується вкрасти Запорізьку АЕС, — Сибіга

Російські окупанти навмисно залишають Запорізьку атомну електростанцію четвертий день без електроенергії, готуючись під'єднати її до енергетичної мережі РФ.

Related video

Для реалізації свого плану окупанти проклали 200 кілометрів ліній електропередач, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

В результаті дій Росії Запорізька АЕС вже четвертий день залишається без електроенергії. Це вже десяте відключення електроенергії на станції, спричинене діями Росії. Крім того, Росія проклала 200 кілометрів ліній електропередач, готуючись до спроби вкрасти станцію, під'єднати її до енергомережі та запустити знову", — написав Сибіга.

Він зауважив, що найстрашнішим у цій ситуації є те, що російські керівники, які працюють над цим планом, ігнорують будь-які питання ядерної безпеки.

"Ми вже бачили таку модель поведінки в 1986 році", — зазначив Сибіга.

Міністр підкреслив, що спроба Росії знову під'єднати ЗАЕС може бути "найгіршою з усіх і становити найбільший ризик".

"Москва активно намагається залучити МАГАТЕ до цієї авантюри та виправдати свою крадіжку ЗАЕС.Такий сценарій веде до незворотного краху мирного ядерного порядку, створеного МАГАТЕ", — наголосив Сибіга.

Він додав, що Україна вимагає від МАГАТЕ зайняти принципову позицію: Запорізька атомна електростанція повинна бути повернута Україні — її законному власнику.

"Ми закликаємо всі країни, які турбуються про ядерну безпеку, чітко дати зрозуміти Москві, що її ядерна авантюра повинна закінчитися", — підсумував Сибіга.

пост Сибіги Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 вересня видання The Guardian оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що ЗАЕС може повторити сценарій Фукусіми.

Фокус також писав про те, що росіяни ув'язнили понад 200 людей на ЗАЕС і в Енергодарі.