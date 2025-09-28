Видели такое в 1986 в Чернобыле: Россия готовится украсть Запорожскую АЭС, — Сибига

Российские оккупанты намеренно оставляют Запорожскую атомную электростанцию четвертый день без электроэнергии, готовясь подключить ее к энергетической сети РФ.

Related video

Для реализации своего плана оккупанты проложили 200 километров линий электропередач, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В результате действий России Запорожская АЭС уже четвертый день остается без электроэнергии. Это уже десятое отключение электроэнергии на станции, вызванное действиями России. Кроме того, Россия проложила 200 километров линий электропередач, готовясь к попытке украсть станцию, подключить ее к энергосети и запустить снова", — написал Сибига.

Он отметил, что самым страшным в этой ситуации является то, что российские руководители, которые работают над этим планом, игнорируют любые вопросы ядерной безопасности.

"Мы уже видели такую модель поведения в 1986 году", — отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что попытка России снова подключить ЗАЭС может быть "худшей из всех и представлять наибольший риск".

"Москва активно пытается привлечь МАГАТЭ к этой авантюре и оправдать свою кражу ЗАЭС, такой сценарий ведет к необратимому краху мирного ядерного порядка, созданного МАГАТЭ", — подчеркнул Сибига.

Он добавил, что Украина требует от МАГАТЭ занять принципиальную позицию: Запорожская атомная электростанция должна быть возвращена Украине — ее законному владельцу.

"Мы призываем все страны, которые беспокоятся о ядерной безопасности, четко дать понять Москве, что ее ядерная авантюра должна закончиться", — подытожил Сибига.

пост Сибиги Фото: скриншот

Напомним, 27 сентября издание The Guardian обнародовало материал, в котором говорится о том, что ЗАЭС может повторить сценарий Фукусимы.

Фокус также писал о том, что россияне посадили более 200 человек на ЗАЭС и в Энергодаре.