Textron уклала угоду на $163 млн на постачання бронетехніки в Україну: що отримають ЗСУ

Сполучені Штати підписали контракт із компанією Textron Systems Corporation на суму 163,3 млн доларів на виробництво і постачання мобільних бойових машин (MSFV) для України. Контракт передбачає не тільки постачання бронетехніки, а й забезпечення запасними частинами, спеціальними інструментами та випробувальним обладнанням.

Згідно із заявою Пентагону, роботи будуть проводитися в місті Сліделл, штат Луїзіана, і завершаться до 30 листопада 2028 року.

Кошти виділено в межах Ініціативи із забезпечення безпеки України на 2024 фінансовий рік. Контракт курирує Командування з укладення контрактів армії США в Детройтському арсеналі, штат Мічиган.

Значення MSFV для України

Згідно з офіційним порталом закупівель Збройних сил США, Україна отримає 65 бронемашин MSFV. Виробництво і постачання триватимуть протягом трьох років.

MSFV є вдосконаленою версією бронетранспортера M1117 Guardian, який вже стоїть на озброєнні ЗСУ. На відміну від базової моделі, MSFV розробили спеціально для Афганської національної армії, з урахуванням потреби в легкій і живучій техніці для роботи на замінованих територіях. Машина отримала подовжений корпус, збільшений внутрішній простір, посилений захист екіпажу і поліпшену протимінну стійкість.

Озброєння MSFV може включати:

великокаліберний кулемет M2 Browning;

автоматичний гранатомет Mk 19;

кулемети M240 і M249.

Існують модифікації з відкритими вежами, а також медичні версії для евакуації поранених. Однак відкриті вежі залишаються вразливими для атак дронів-камікадзе, що особливо актуально в умовах поточної війни.

Таким чином бронемашина поєднує мобільність, міностійку броню і можливість інтеграції різних систем озброєння, що робить її придатною для розвідки, швидкого перевезення військ і підтримки наступальних операцій.

Тим часом у серпні ЗМІ повідомили про британські БТР Warrior, які сподівалася отримати Україна. На порталі Defence Journal написали, що Міноборони Британії вирішило утилізувати всі 632 бронетранспортери до 2030 року, нічого не передавши ЗСУ.

Раніше ми писали про те, як бійці 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Державної прикордонної служби України промчали на бронетранспортері М113 до тяжкопоранених військових, яких довгий час не могли евакуювати. Машина опинилася під шквальним вогнем противника і витримала серію прямих влучень.