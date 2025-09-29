Textron заключила сделку на $163 млн на поставку бронетехники в Украину: что получат ВСУ

Соединенные Штаты подписали контракт с компанией Textron Systems Corporation на сумму 163,3 млн долларов на производство и поставку мобильных боевых машин (MSFV) для Украины. Контракт предусматривает не только поставку бронетехники, но и обеспечение запасными частями, специальными инструментами и испытательным оборудованием.

Согласно заявлению Пентагона работы будут проводиться в городе Слиделл, штат Луизиана, и завершатся к 30 ноября 2028 года.

Средства выделены в рамках Инициативы по обеспечению безопасности Украины на 2024 финансовый год. Контракт курирует Командование по заключению контрактов армии США в Детройтском арсенале, штат Мичиган.

Значение MSFV для Украины

Согласно официальному порталу закупок Вооруженных сил США, Украина получит 65 бронемашин MSFV. Производство и поставка будут продолжаться в течение трех лет.

MSFV является усовершенствованной версией бронетранспортера M1117 Guardian, который уже стоит на вооружении ВСУ. В отличие от базовой модели, MSFV была разработана специально для Афганской национальной армии, с учетом потребности в легкой и живучей технике для работы на заминированных территориях. Машина получила удлиненный корпус, увеличенное внутреннее пространство, усиленную защиту экипажа и улучшенную противоминную устойчивость.

Вооружение MSFV может включать:

крупнокалиберный пулемет M2 Browning;

автоматический гранатомет Mk 19;

пулеметы M240 и M249.

Существуют модификации с открытыми башнями, а также медицинские версии для эвакуации раненых. Однако открытые башни остаются уязвимыми для атак дронов-камикадзе, что особенно актуально в условиях текущей войны.

Таким образом бронемашина сочетает мобильность, миноустойчивую броню и возможность интеграции различных систем вооружения, что делает ее подходящей для разведки, быстрой перевозки войск и поддержки наступательных операций.

Тем временем в августе СМИ сообщили о британских БТР Warrior, которые надеялась получить Украина. На портале Defence Journal написали, что Минобороны Британии решило утилизировать все 632 бронетранспортера до 2030 года, ничего не передав ВСУ.

Ранее мы писали о том, как бойцы 15 мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Государственной пограничной службы Украины промчались на бронетранспортере М113 к тяжелораненым военным, которых долгое время не могли эвакуировать. Машина оказалась под шквальным огнем противника и выдержал серию прямых попаданий.