"Неправильна сварка": у Феодосії горіла нафтобаза після оголошення тривоги (відео)

У Феодосії виникла пожежа на великій нафтобазі, російська влада говорить про "порушення технології зварювальних робіт".

Нафтобаза у Феодосії не задіяна в циклі постачань палива на кримські заправки. Про це повідомив радник російського "глави Криму" Олег Крючков.

За його запевненням, в одній зі старих ємностей горять залишки мазуту. Загалом пожежа сталася через "порушення технології зварювальних робіт", на місці працюють розрахунки МНС Росії.

Раніше над Кримським півостровом оголосили повітряну тривогу у зв'язку з небезпекою атаки безпілотників. OSINT-паблік "Кримський вітер" пише, що невідомі дрони влучили по об'єкту.

За спостереженням аналітиків, це вже другий успішний приліт. Відомо, що 7 жовтня 2024 року по нафтобазі поцілили так, що вона горіла цілий тиждень. У березні 2024 року після атак БпЛА пошкодився магістральний трубопровід перекачування палива.

Феодосійською нафтобазою управляє АТ "Морський нафтовий термінал", її потужність з перевалки — орієнтовно 12 мільйонів тонн на рік. На нафтобазі може зберігатися до 250 тисяч тонн нафтопродуктів.

Нагадаємо, у Севастополі продають бензин на заправках за талонами — не більше 30 літрів в одні руки. Паливну кризу сподіваються подолати за тиждень.

Фокус раніше писав, що в окупованому Криму — найскладніша ситуація з паливом. Бензин надзвичайно важко знайти.