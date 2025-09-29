"Неправильная сварка": в Феодосии горела нефтебаза после объявления тревоги (видео)

В Феодосии возник пожар на крупной нефтебазе, российские власти говорят о "нарушении технологии сварочных работ".

Нефтебаза в Феодосии не задействована в цикле поставок топлива на крымские заправки. Об этом сообщил советник российского "главы Крыма" Олег Крючков.

По его заверению, в одной из старых емкостей горят остатки мазута. В целом пожар произошел из-за "нарушения технологии сварочных работ", на месте работают расчеты МЧС России.

Ранее над Крымским полуостровом объявили воздушную тревогу в связи с опасностью атаки беспилотников. OSINT-паблик "Крымский ветер" пишет, что неизвестные дроны попали по объекту.

По наблюдению аналитиков, это уже второй успешный прилет. Известно, что 7 октября 2024 года по нефтебазе попали так, что она горела целую неделю. В марте 2024 года после атак БПЛА повредился магистральный трубопровод перекачки топлива.

Феодосийской нефтебазой управляет АО "Морской нефтяной терминал", ее мощность по перевалке — около 12 миллионов тонн в год. На нефтебазе может храниться до 250 тысяч тонн нефтепродуктов.

Напомним, в Севастополе продают бензин на заправках по талонам — не более 30 литров в одни руки. Топливный кризис надеются преодолеть за неделю.

Фокус ранее писал, что оккупированном Крыму — самая сложная ситуация с топливом. Бензин чрезвычайно трудно найти.