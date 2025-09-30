"Питання відкладене": у Швеції заперечили, що планують поставити Україні винищувачі Gripen, — ЗМІ

В Міністерстві оборони Швеції не підтвердили, що найближчим часом планують відправити Україні багатоцільові винищувачі Gripen. Про очікування постачання напередодні заявляв заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Про те, що Швеція відклала питання відправлення винищувачів Gripen Україні на понад рік, пише 30 вересня видання Expressen. За словами журналіста, у шведському Міністерстві оборони відповіли, що нової інформації щодо постачання літаків Збройним силам України наразі немає.

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк анонсував постачання багатоцільових винищувачів Gripen в опублікованому 29 вересня інтерв'ю BBC. Це мало б бути перше постачання таких літаків українським Силам оборони. Втім генерал-лейтенант не уточнив, коли та яку кількість винищувачів може отримати Україна.

"Коли побачите їх у повітрі над Україною, тоді будете розуміти", — відповів Іван Гаврилюк на уточнювальне питання журналістів.

Нагадаємо, міністр оборони Швеції Поль Йонсон на початку вересня заявляв, що його країна може продати новітні винищувачі JAS 39 Gripen E Україні тільки після війни та в межах довгострокової угоди. Водночас він допускав постачання українській армії літаків попередніх модифікацій Gripen C/D.

Експерти з міжнародної аналітичної спільноти Resurgam 2 вересня прогнозували, як шведські винищувачі можуть проявити себе в Україні. Аналітики зазначили, що ці літаки прості в освоєнні та відносно недорогі в експлуатації, проте технологічно вони поступаються новітнім F-35.