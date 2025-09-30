"Вопрос отложен": в Швеции отрицают, что планируют поставить Украине истребители Gripen, — СМИ

В Министерстве обороны Швеции не подтвердили, что в ближайшее время планируют отправить Украине многоцелевые истребители Gripen. Об ожидании поставки накануне заявлял заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

О том, что Швеция отложила вопрос отправки истребителей Gripen Украине более чем на год, пишет 30 сентября издание Expressen. По словам журналиста, в шведском Министерстве обороны ответили, что новой информации о поставках самолетов Вооруженным силам Украины пока нет.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк анонсировал поставку многоцелевых истребителей Gripen в опубликованном 29 сентября интервью BBC. Это должна была бы быть первая поставка таких самолетов украинским Силам обороны. Впрочем генерал-лейтенант не уточнил, когда и какое количество истребителей может получить Украина.

"Когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать", — ответил Иван Гаврилюк на уточняющий вопрос журналистов.

Напомним, министр обороны Швеции Поль Йонсон в начале сентября заявлял, что его страна может продать новейшие истребители JAS 39 Gripen E Украине только после войны и в рамках долгосрочного соглашения. При этом он допускал поставки украинской армии самолетов предыдущих модификаций Gripen C/D.

Эксперты из международного аналитического сообщества Resurgam 2 сентября прогнозировали, как шведские истребители могут проявить себя в Украине. Аналитики отметили, что эти самолеты просты в освоении и относительно недорогие в эксплуатации, однако технологически они уступают новейшим F-35.