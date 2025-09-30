Відмовився йти в укриття: ЗС РФ убили в Києві багатодітного турецького далекобійника

55-річний Тевфік Бекташ, турецький далекобійник із Чорноморського регіону Сакарія і батько трьох дітей, загинув унаслідок масштабного обстрілу Києва ЗС РФ у ніч на 28 вересня.

На територію, де стояла його вантажівка, припав прямий удар ракети, унаслідок чого та моментально спалахнула. У цей момент Бекташ перебував у салоні автомобіля, повідомляє агентство İHA.

За інформацією журналістів, чоловік привіз до Києва вантаж із Сакар'ї. Він уже розвантажився і стояв у митній зоні, незважаючи на те, що його просили пройти в укриття.

У чоловіка вдома залишилися троє дітей Фото: З відкритих джерел

Крім Тевфіка, загинули ще троє людей. На опублікованих у соцмережах кадрах було видно, як вантажівки та великогабаритні транспортні засоби спалахують після бомбардування.

Усе, що залишилося від турецької фури Фото: Соцсети

Удар по Києву 28 вересня

Під ранок 28 вересня російські окупаційні війська завдали удару дронами і крилатими ракетами по Києву, внаслідок чого в кількох районах столиці зафіксовано руйнування і пожежі.

Вибухи прогриміли в 15 локаціях: у Дарницькому, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Дніпровському районах столиці.

У Солом'янському районі сталося влучання в п'ятиповерховий житловий будинок, унаслідок чого виникло загоряння на 3 і 4 поверсі з частковим руйнуванням. З-під завалів деблоковано тіло 12-річної дівчинки. Врятовано 3 людини, одну людину травмовано.

Унаслідок удару було знесено цілу вулицю під Києвом. Що стосується жертв, то повідомлялося про чотирьох загиблих.

Загалом ЗС РФ під час цієї атаки запустили по Україні 595 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників інших типів, включно з 2 реактивними дронами типу "Бандероль".

Також росіяни випустили дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 38 крилатих ракет Х-101 і 8 крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, Росія випустила по Україні майже 50 тисяч дронів від початку повномасштабного вторгнення.