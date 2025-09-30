Отказался идти в укрытие: ВС РФ убили в Киеве многодетного турецкого дальнобойщика
55-летний Тевфик Бекташ, турецкий дальнобойщик из Черноморского региона Сакария и отец троих детей, погиб в результате масштабного обстрела Киева ВС РФ в ночь на 28 сентября.
На территорию, где стоял его грузовик, пришелся прямой удар ракеты, в результате чего тот моментально вспыхнул. В этот момент Бекташ находился в салоне автомобиля, сообщает агентство İHA.
По информации журналистов, мужчина привез в Киев груз из Сакарьи. Он уже разгрузился и стоял в таможенной зоне, несмотря на то, что его просили пройти в укрытие.
Кроме Тевфика, погибли еще три человека. На опубликованных в соцсетях кадрах было видно, как грузовики и крупногабаритные транспортные средства вспыхивают после бомбардировки.
Удар по Киеву 28 сентября
Под утро 28 сентября российские оккупационные войска нанесли удар дронами и крылатыми ракетами по Киеву, в результате чего в нескольких районах столицы зафиксированы разрушения и пожары.
Взрывы прогремели в 15 локациях: в Дарницком, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Днепровском районах столицы.
В Соломенском районе произошло попадание в пятиэтажный жилой дом, в результате чего возникло возгорание на 3 и 4 этаже с частичным разрушением. Из-под завалов деблокировано тело 12-летней девочки. Спасены 3 человека, один человек травмирован.
В результате удара была снесена целая улица под Киевом. Что касается жертв, то сообщалось о четырех погибших.
Всего ВС РФ во время этой атаки запустили по Украине 595 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов, включая 2 реактивных дрона типа "Бандероль".
Также россияне выпустили две аэробаллистических ракеты Х-47М2 "Кинжал", 38 крылатых ракет Х-101 и 8 крылатых ракет "Калибр".
Напомним, Россия выпустила по Украине почти 50 тысяч дронов с начала полномасштабного вторжения.