Отказался идти в укрытие: ВС РФ убили в Киеве многодетного турецкого дальнобойщика

55-летний Тевфик Бекташ, турецкий дальнобойщик из Черноморского региона Сакария и отец троих детей, погиб в результате масштабного обстрела Киева ВС РФ в ночь на 28 сентября.

На территорию, где стоял его грузовик, пришелся прямой удар ракеты, в результате чего тот моментально вспыхнул. В этот момент Бекташ находился в салоне автомобиля, сообщает агентство İHA.

По информации журналистов, мужчина привез в Киев груз из Сакарьи. Он уже разгрузился и стоял в таможенной зоне, несмотря на то, что его просили пройти в укрытие.

У мужчины дома остались трое детей Фото: Из открытых источников

Кроме Тевфика, погибли еще три человека. На опубликованных в соцсетях кадрах было видно, как грузовики и крупногабаритные транспортные средства вспыхивают после бомбардировки.

Все, что осталось от турецкой фуры Фото: Соцсети

Удар по Киеву 28 сентября

Под утро 28 сентября российские оккупационные войска нанесли удар дронами и крылатыми ракетами по Киеву, в результате чего в нескольких районах столицы зафиксированы разрушения и пожары.

Взрывы прогремели в 15 локациях: в Дарницком, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Днепровском районах столицы.

В Соломенском районе произошло попадание в пятиэтажный жилой дом, в результате чего возникло возгорание на 3 и 4 этаже с частичным разрушением. Из-под завалов деблокировано тело 12-летней девочки. Спасены 3 человека, один человек травмирован.

В результате удара была снесена целая улица под Киевом. Что касается жертв, то сообщалось о четырех погибших.

Всего ВС РФ во время этой атаки запустили по Украине 595 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов, включая 2 реактивных дрона типа "Бандероль".

Также россияне выпустили две аэробаллистических ракеты Х-47М2 "Кинжал", 38 крылатых ракет Х-101 и 8 крылатых ракет "Калибр".

Напомним, Россия выпустила по Украине почти 50 тысяч дронов с начала полномасштабного вторжения.