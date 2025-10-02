Україна готується експортувати дрони до США: сторони провели технічні перемовини

Українська делегація відвідала США, щоб підготувати підписання угоди з купівлі українських дронів у межах президентської ініціативи "Drone Deal". Вона передбачає також можливість розгортання спільних українсько-американських виробництв.

Related video

Про перемовини щодо експорту зброї повідомив 2 жовтня секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Рустем Умєров. Делегація РНБО і Міністерства оборони відвідала США, щоб продовжити переговори за домовленостями президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Українські представники зустрілися з посадовцями Пентагону, Конгресу та американськими військовослужбовцями для обговорення поглиблення стратегічного співробітництва. Зокрема сторони провели технічні перемовини, обговорили продаж надлишкової частини вироблених на українських підприємствах дронів, а також їхню подальшу модернізацію спільними зусиллями та розроблення нових платформ.

"Україна сьогодні є світовим лідером у дронових технологіях, і наш досвід викликає високий інтерес серед союзників", — зазначив Умєров.

За його словами, йдеться не лише про повітряні безпілотні літальні апарати, а й про морські та наземні дрони.

Також українська та американська сторони обговорили реалізацію програми PURL, яка передбачає закупівлю європейськими партнерами американського озброєння та боєприпасів для України, зокрема плани на 2026 рік та можливості збільшення обсягів постачань.

"Україна розвиває власну оборонну індустрію і водночас розширює стратегічну співпрацю з партнерами. Це внесок у нашу перемогу та зміцнення безпеки всієї Європи", — зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 вересня анонсував експорт української зброї. Він оголосив, що Україна контрольовано експортуватиме деякі види озброєння, а отримані кошти спрямовуватиме на нарощення виробництва нових дронів.

Міністр оборони Денис Шмигаль 5 серпня оголосив про новий механізм військової допомоги Україні PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). В його межах країни-члени Північноатлантичного альянсу (НАТО) купуватимуть у США і передаватимуть Україні необхідне озброєння. Фінансування першого пакета на суму 500 млн євро взяли на себе Нідерланди.