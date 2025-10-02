Украина готовится экспортировать дроны в США: стороны провели технические переговоры

Украинская делегация посетила США, чтобы подготовить подписание соглашения по покупке украинских дронов в рамках президентской инициативы "Drone Deal". Она предусматривает также возможность развертывания совместных украинско-американских производств.

О переговорах по экспорту оружия сообщил 2 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров. Делегация СНБО и Министерства обороны посетила США, чтобы продолжить переговоры по договоренностям президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Украинские представители встретились с должностными лицами Пентагона, Конгресса и американскими военнослужащими для обсуждения углубления стратегического сотрудничества. В частности стороны провели технические переговоры, обсудили продажу избыточной части произведенных на украинских предприятиях дронов, а также их дальнейшую модернизацию совместными усилиями и разработку новых платформ.

"Украина сегодня является мировым лидером в дроновых технологиях, и наш опыт вызывает высокий интерес среди союзников", — отметил Умеров.

По его словам, речь идет не только о воздушных беспилотных летательных аппаратах, но и о морских и наземных дронах.

Также украинская и американская стороны обсудили реализацию программы PURL, которая предусматривает закупку европейскими партнерами американского вооружения и боеприпасов для Украины, в частности планы на 2026 год и возможности увеличения объемов поставок.

"Украина развивает собственную оборонную индустрию и одновременно расширяет стратегическое сотрудничество с партнерами. Это вклад в нашу победу и укрепление безопасности всей Европы", — отметил секретарь СНБО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября анонсировал экспорт украинского оружия. Он объявил, что Украина будет контролируемо экспортировать некоторые виды вооружения, а полученные средства будет направлять на наращивание производства новых дронов.

Министр обороны Денис Шмыгаль 5 августа объявил о новом механизме военной помощи Украине PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). В его рамках страны-члены Североатлантического альянса (НАТО) будут покупать у США и передавать Украине необходимое вооружение. Финансирование первого пакета на сумму 500 млн евро взяли на себя Нидерланды.