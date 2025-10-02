У Чернігові розгортають пункти незламності: через блекаут містяни залишились без гарячої води

Внаслідок знеструмлення Чернігова 1 жовтня у містян окрім світла зникла ще й гаряча вода. Фахівці перезапустили 6 котелень і залучили альтернативні джерела енергії.

Related video

Після атаки ЗС РФ по енергетичним об'єктам у Чернігові зупинилась робота більшості котелень АТ "Облтеплокомуненерго". Спеціалісти перезапустили шість з них — у тих районах, в які вдалося повернути світло. Про це 2 жовтня повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"З відновленням енергоживлення фахівці підключають і решту котелень. Відповідно, поступово відновлюється й послуга гарячого водопостачання для мешканців", — запевнили у міськраді.

Також у Чернігові запровадили графіки відключень світла, місцевих просять ставитись до цього з розумінням. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, медичні заклади працюють у штатному режимі, а заклади освіти тимчасово перевели на дистанційне навчання — школи до кінця тижня, дитсадки лише на добу.

"Усі об’єкти критичної інфраструктури та соціальної сфери обладнані резервними джерелами живлення. Водночас варто розуміти: у більшості випадків вони призначені лише для підтримки роботи у випадку знеструмлення і мають обмежені можливості. Тому і не здатні повністю замінити централізоване електропостачання, а міські служби змушені узгоджувати свою діяльність із графіками відключень", — пояснила пресслужба.

КП "Чернігівводоканал" цілодовово працює над тим, щоб повноцінно повернути містянам воду. Для цього максимально залучають альтернативні джерела енергії. Однак мешканців багатоповерхівок попередили, що під час відключень світла воду вище 5-го поверху не подаватимуть, тож людей закликали зробити запас води.

Вуличне освітлення у Чернігові було вирішено не вмикати, частина світлофорів та система оповіщення працюють на альтернативних джерелах. Електричний громадський транспорт працює у звичайному режимі. У міській раді наголосили, що усі незручності спричинені виключно діями Росії, яка свідомо атакує енергетику задля ускладнення життя для цивільних українців.

"Попри це, енергетики та комунальні служби роблять усе можливе, щоб забезпечити базові потреби мешканців. Просимо з повагою ставитися до їхньої праці, з розумінням сприймати тимчасові незручності та підтримувати зусилля, які докладаються для нормальної роботи міста", — додала пресслужба.

У Чернігові працюють пункти незламності

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський проінформував, що у місті розгортають пункти незламності, де можна буде підзарядити телефони, зігрітися та отримати воду.

Нині вже працюють сім з них за адресами:

вул. Незалежності, 32 (поблизу супермаркету "Велмарт");

пр-т Левка Лук’яненка, 74 (поблизу ТРЦ "Hollywood");

вул. Стрілецька, 4;

вул. Дмитра Самоквасова, 8 (поблизу Будинка культури);

вул. 1-ша Кордівка, 8 (поблизу Школи мистецтв);

проспект Миру, 201-Б;

вул. Єськова, 10.

До кінця дня запрацюють ще 15 пунктів за такими адресами:

вул. Гетьмана Полуботка, 14 (школа №3;

вул. Соборності, 22 (школа №12);

вул. Мстиславська, 76 (школа №19);

просп. Миру, 207-Б (школа №33);

вул. Текстильників, 27 (школа №34);

вул. Незалежності, 42-А (№35);

вул. Захисників України, 3-Б;

вул. Козацька, 13-А;

вул. Авіаторів, 22-А;

вул. Соборності, 2-Б;

вул. Перемоги, 15;

вул. Василя Стуса, 7;

вул. Дніпровська, 35-А;

вул. Нафтовиків, 1;

вул. Самоквасова, 8.

Відключення світла у Чернігові: де знайти графік

Знайти графік відключення світла для конкретної адреси можна:

на сайті;

через Viber-бот;

через Telegram-бот.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України розповіли, де наразі найважча ситуація з електроенергією. На пошкоджених об’єктах тривають ремонтні роботи, в першу чергу світло повертатимуть критичній інфраструктурі.

З 1 жовтня у Вінницькій області запровадили нові графіки відключень світла, які будуть актуальними по 1 квітня. Однак місцевих заспокоїли, що погодинно електроенергію не вимикатимуть, якщо не буде такої необхідності.