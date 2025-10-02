В Чернигове разворачивают пункты несокрушимости: из-за блэкаута горожане остались без горячей воды

В результате обесточивания Чернигова 1 октября у горожан кроме света исчезла еще и горячая вода. Специалисты перезапустили 6 котельных и привлекли альтернативные источники энергии.

После атаки ВС РФ по энергетическим объектам в Чернигове остановилась работа большинства котельных АО "Облтеплокоммунэнерго". Специалисты перезапустили шесть из них — в тех районах, в которые удалось вернуть свет. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.

"С восстановлением энергопитания специалисты подключают и остальные котельные. Соответственно, постепенно восстанавливается и услуга горячего водоснабжения для жителей", — заверили в горсовете.

Также в Чернигове ввели графики отключений света, местных просят относиться к этому с пониманием. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, медицинские учреждения работают в штатном режиме, а учебные заведения временно перевели на дистанционное обучение — школы до конца недели, детсады только на сутки.

"Все объекты критической инфраструктуры и социальной сферы оборудованы резервными источниками питания. В то же время следует понимать: в большинстве случаев они предназначены только для поддержания работы в случае обесточивания и имеют ограниченные возможности. Поэтому и не способны полностью заменить централизованное электроснабжение, а городские службы вынуждены согласовывать свою деятельность с графиками отключений", — пояснила пресс-служба.

КП "Черниговводоканал" целый год работает над тем, чтобы полноценно вернуть горожанам воду. Для этого максимально привлекают альтернативные источники энергии. Однако жителей многоэтажек предупредили, что во время отключений света воду выше 5-го этажа подавать не будут, поэтому людей призвали сделать запас воды.

Уличное освещение в Чернигове было решено не включать, часть светофоров и система оповещения работают на альтернативных источниках. Электрический общественный транспорт работает в обычном режиме. В городском совете отметили, что все неудобства вызваны исключительно действиями России, которая сознательно атакует энергетику для осложнения жизни для гражданских украинцев.

"Несмотря на это, энергетики и коммунальные службы делают все возможное, чтобы обеспечить базовые потребности жителей. Просим с уважением относиться к их работе, с пониманием воспринимать временные неудобства и поддерживать усилия, которые прилагаются для нормальной работы города", — добавила пресс-служба.

В Чернигове работают пункты несокрушимости

Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский проинформировал, что в городе разворачивают пункты несокрушимости, где можно будет подзарядить телефоны, согреться и получить воду.

Сейчас уже работают семь из них по адресам:

Независимости, 32 (вблизи супермаркета "Велмарт");

пр-т Левка Лукьяненко, 74 (вблизи ТРЦ "Hollywood");

ул. Стрелецкая, 4;

ул. Дмитрия Самоквасова, 8 (вблизи Дома культуры);

ул. 1-я Кордовка, 8 (вблизи Школы искусств);

проспект Мира, 201-Б;

ул. Еськова, 10.

До конца дня заработают еще 15 пунктов по следующим адресам:

ул. Гетмана Полуботка, 14 (школа №3;

ул. Соборности, 22 (школа №12);

ул. Мстиславская, 76 (школа №19);

просп. Мира, 207-Б (школа №33);

ул. Текстильщиков, 27 (школа №34);

ул. Независимости, 42-А (№35);

ул. Защитников Украины, 3-Б;

ул. Казацкая, 13-А;

ул. Авиаторов, 22-А;

ул. Соборности, 2-Б;

ул. Победы, 15;

ул. Василия Стуса, 7;

ул. Днепровская, 35-А;

ул. Нефтяников, 1;

ул. Самоквасова, 8.

Отключение света в Чернигове: где найти график

Найти график отключения света для конкретного адреса можно:

на сайте;

через Viber-бот;

через Telegram-бот.

Напомним, в Министерстве энергетики Украины рассказали, где сейчас самая тяжелая ситуация с электроэнергией. На поврежденных объектах продолжаются ремонтные работы, в первую очередь свет будут возвращать критической инфраструктуре.

С 1 октября в Винницкой области ввели новые графики отключений света, которые будут актуальны по 1 апреля. Однако местных успокоили, что почасово электроэнергию не будут выключать, если не будет такой необходимости.