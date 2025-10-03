Не хоче продавати Україні винищувачі: Греція потрапила під посилений тиск США та Європи

Греція опинилась під тиском партнерів по ЄС та НАТО через небажання Афін продавати Україні 25 винищувачів Mirage 2000-5, технічна підтримка яких й так припиниться у 2027 році.

Афіни вже не вперше стикаються з тиском з боку союзників, які вимагають надати Україні суттєву допомогу, пише Ekathimerini.

"Цей тиск спровокований сильним небажанням Греції надавати високотехнологічні системи, які будуть використовуватися проти Росії", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що тиск чиниться переважно з боку США та Франції, а також з боку країн Східної Європи, які знаходяться ближче до "поля бою" в Україні, а тому є більш чутливими до загроз з боку РФ. Зокрема США тиснуть на Грецію, щоб вона придбала більше власних систем озброєння в рамках ініціативи PURL, в якій досі брали участь переважно країни Балтії та Скандинавії.

Журналісти підкреслюють, що надання згоди на продаж Україні грецьких винищувачів є дуже "сумнівним", але навіть у випадку позитивного рішення ці літаки Афіни продадуть не напряму, а посередникам таким як: США, Франція та Німеччина. А також "менш впливовим країнам", таким як Чехія та Естонія. Посередники потім перепродадуть їх Україні або нададуть їй інші літаки.

Автори матеріалу також зазначили, що Греція вже придбала у Франції 24 більш сучасні винищувачі Rafale і, з огляду на те, що технічна підтримка літаків 2000-5 припиниться у 2027 році, прагне позбутися старих винищувачів.

Греція планувала продати ці винищувачі Індії, але переговори з Делі зайшли у глухий кут. Тому наразі Греція веде переговори з Францією про придбання ще 6-12 літаків Rafale і торгується за нижчу ціну в обмін на продаж частини літаків "Міражів".

