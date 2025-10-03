Не хочет продавать Украине истребители: Греция попала под усиленное давление США и Европы

Греция оказалась под давлением партнеров по ЕС и НАТО из-за нежелания Афин продавать Украине 25 истребителей Mirage 2000-5, техническая поддержка которых и так прекратится в 2027 году.

Афины уже не впервые сталкиваются с давлением со стороны союзников, которые требуют предоставить Украине существенную помощь, пишет Ekathimerini.

"Это давление спровоцировано сильным нежеланием Греции предоставлять высокотехнологичные системы, которые будут использоваться против России", — говорится в материале.

Отмечается, что давление оказывается преимущественно со стороны США и Франции, а также со стороны стран Восточной Европы, которые находятся ближе к "полю боя" в Украине, а потому являются более чувствительными к угрозам со стороны РФ. В частности, США давят на Грецию, чтобы она приобрела больше собственных систем вооружения в рамках инициативы PURL, в которой до сих пор участвовали преимущественно страны Балтии и Скандинавии.

Журналисты подчеркивают, что предоставление согласия на продажу Украине греческих истребителей является очень "сомнительным", но даже в случае положительного решения эти самолеты Афины продадут не напрямую, а посредникам таким как: США, Франция и Германия. А также "менее влиятельным странам", таким как Чехия и Эстония. Посредники потом перепродадут их Украине или предоставят ей другие самолеты.

Авторы материала также отметили, что Греция уже приобрела у Франции 24 более современных истребителя Rafale и, учитывая то, что техническая поддержка самолетов 2000-5 прекратится в 2027 году, стремится избавиться от старых истребителей.

Греция планировала продать эти истребители Индии, но переговоры с Дели зашли в тупик. Поэтому сейчас Греция ведет переговоры с Францией о приобретении еще 6-12 самолетов Rafale и торгуется за более низкую цену в обмен на продажу части самолетов "Миражей".

