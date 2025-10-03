20 "Шахедів" били по свинарниках: на Харківщині від обстрілу РФ загинули 13 тисяч свиней (фото)

Росіяни вночі 3 жовтня масовано атакували ударними безпілотниками сільгосппідприємство в Харківській області. Загинули 13 тисяч свиней — близько 90% усього поголів'я.

Про наслідки обстрілу Харківщини повідомила 3 жовтня Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники повідомили, що на підприємстві у Нововодолазькій громаді через ворожу атаку спалахнула пожежа.

Вогонь охопив 13,6 тисячі квадратних метрів — вісім будівель для утримання свиней. Під час обстрілу постраждав один зі співробітників ферми.

Голова Нововодолазької громади Олександр Єсін розповів у коментарі "Суспільному", що перша атака на підприємство в селі Новоселівці сталася близько 01:15, а через півтори-дві години сталася друга хвиля. За його словами, по господарству вдарили близько 20 "Шахедів", і ще багато дронів збила ППО. Свинокомплекс був розрахований на 15 тисяч тварин, і після російської атаки в живих залишися 10% свиней.

"На території фермерського господарства було близько 10 старих бетонних свинарників, ще з радянських часів. Били цілеспрямовано по свинарниках — по деяких з них безпілотники ударили тричі. З 10 свинарників вісім повністю вигоріли", — сказав Олександр Єсін.

Він додав, що під час евакуації з території підприємства постраждав охоронець. Він пошкодив ногу під час бігу. Чоловікові надали медичну допомогу на місці. За словами Олександра Єсіна, більше ніхто з людей не постраждав. За інформацією голови Нововодолазької громади, станом на 09:30 пожежа на свинокомплексі ще не була ліквідована.

Обстріл України 3 жовтня: що відомо

Росіяни вночі масовано обстріляли Україну дронами, крилатими та балістичними ракетами. Вибухи 3 жовтня, крім Харківської області, лунали в Полтаві, Одесі та Дніпрі, а також на Київщині, Сумщині та Черкащині. В Дніпропетровській області зазнали пошкоджень житлові будинки.

Окупанти вночі 3 жовтня вдарили ракетами й дронами по Полтавщині. Т.в.о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив, що пошкоджень зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури. Сталася аварія на мережі електроживлення громадського транспорту. Від обстрілу постраждали цивільні об'єкти, зокрема Миколаївський храм.