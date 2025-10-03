20 "Шахедов" били по свинарникам: на Харьковщине от обстрела РФ погибли 13 тысяч свиней (фото)

Россияне ночью 3 октября массированно атаковали ударными беспилотниками сельхозпредприятие в Харьковской области. Погибли 13 тысяч свиней — около 90% всего поголовья.

О последствиях обстрела Харьковщины сообщила 3 октября Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели сообщили, что на предприятии в Нововодолажской громаде из-за вражеской атаки вспыхнул пожар.

Огонь охватил 13,6 тысячи квадратных метров — восемь зданий для содержания свиней. Во время обстрела пострадал один из сотрудников фермы.

Глава Нововодолажской громады Александр Есин рассказал в комментарии "Суспільному", что первая атака на предприятие в селе Новоселовка произошла около 01:15, а через полтора-два часа произошла вторая волна. По его словам, по хозяйству ударили около 20 "Шахедов", и еще много дронов сбила ПВО. Свинокомплекс был рассчитан на 15 тысяч животных, и после российской атаки в живых остались 10% свиней.

"На территории фермерского хозяйства было около 10 старых бетонных свинарников, еще с советских времен. Били целенаправленно по свинарникам — по некоторым из них беспилотники ударили трижды. Из 10 свинарников восемь полностью выгорели", — сказал Александр Есин.

Он добавил, что во время эвакуации с территории предприятия пострадал охранник. Он повредил ногу во время бега. Мужчине оказали медицинскую помощь на месте. По словам Александра Есина, больше никто из людей не пострадал. По информации главы Нововодолажской громады, по состоянию на 09:30 пожар на свинокомплексе еще не был ликвидирован.

Обстрел Украины 3 октября: что известно

Россияне ночью массированно обстреляли Украину дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. Взрывы 3 октября, кроме Харьковской области, раздавались в Полтаве, Одессе и Днепре, а также в Киевской, Сумской и Черкасской областях. В Днепропетровской области получили повреждения жилые дома.

Оккупанты ночью 3 октября ударили ракетами и дронами по Полтавщине. И.о. начальника Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщил, что повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Произошла авария на сети электропитания общественного транспорта. От обстрела пострадали гражданские объекты, в частности Николаевский храм.