На українському фронті зникла класична лінія фронту і ЛБЗ: що таке "кіл-зони"

Який сьогодні вигляд має лінія бойового зіткнення в російсько-українській війні? Графічні матеріали та пояснення українських аналітиків і військових показують, що звичного фронту вже не існує: замість нього сформувалися так звані "сірі зони" і "кілл-зони".

Related video

Українське видання Texty опублікувало дослідження, в якому йдеться про істотну зміну формату бойових дій і лінії бойового зіткнення в класичному її розумінні. Замість звичної лінії фронту і вогневих позицій з'явилися зони, де люди, за словами авторів матеріалу, буквально "грають у хованки зі смертю".

За даними дослідження, "сіра зона" — це умовна смуга завширшки 20-30 км між основними позиціями ЗСУ та російської армії. Тут панують дрони та артилерійські обстріли обох сторін.

"Кілл-зона" — найнебезпечніша частина сірої зони, шириною від 500 метрів до 6-10 км. Це простір, де фактично стираються межі між фронтом і тилом: позиції перемішані, окопи переплітаються, а бійці обох сторін перебувають на мінімальній відстані один від одного.

Формат лінії бойового зіткнення в Україні. Інфографіка Фото: texty.org.ua

Як зараз виглядає передова

На думку аналітиків, український фронт дедалі більше нагадує лабіринт з окопів, руїн, мінних полів і тимчасових укриттів. Іноді один кінець траншеї займає українська піхота, а інший — російська.

Класичний приклад — Добропільський напрямок, де позиції противника зберігаються навіть в оточенні завдяки логістиці, яка здійснюється за допомогою важких дронів. Ще один приклад. На Сіверському напрямку в Білогорівці українські бійці тримали оборону під землею, тоді як росіяни перебували вище, що перетворювало битви на унікальні випадки.

Штурми, укриття та БПЛА

Що стосується тактичної компоненти, то йдеться про так звану "повзучу війну", причому ледь не в буквальному сенсі. Так, на сьогодні штурми ведуться малими групами, піхота діє повзком або на легкій техніці, логістику підтримують дрони, а велику бронетехніку використовують рідко, тому що її швидко знищують.

"Останній тренд — просуватися повзком, накриваючись маскувальним антитепловізорним плащем. Вночі боєць повзе з мінімальним боєкомплектом, їжа і вода скидаються з дронів. За кілька днів він переповзає "кілзону", потім чекає на інших, і вони, підійшовши, непомітно закидають нашу позицію гранатами, зокрема й із хімічними речовинами, атакують FPV-дронами", — ідеться в публікації.

Ілюстративне фото Фото: The New York Times

Основне укриття бійця — нори площею всього 2-4 кв. м. Будь-який рух одразу фіксується ворожими дронами, тому вдень пересування майже неможливе. Боєприпаси, їжу та воду доставляють дронами, а ротація відбувається через пікапи та пішки, з 20-40 кг вантажу на кожному військовому.

Дрони стали головною зброєю і розвідки, і ударів. Використовуються FPV-моделі, зокрема на оптоволоконному управлінні, які важко нейтралізувати засобами РЕБ.

Коментар військового блогера

Ситуацію прокоментував український військовослужбовець блогер із позивним "Алекс", ведучий Telegram-каналу "Офіцер".

"До кінця 2025 року кілл-зони стали поширеним явищем по всій ЛБЗ. На цей момент цей термін є однією з ознак нинішньої війни. Лінія фронту дійсно зникла, адже зараз кілометри ділянок тримають буквально декілька позицій, які представляють з себе нори і 3-4 бійця в кожній", — зазначив він.

За словами військового, така структура війни має подвійний ефект. З одного боку, хаотичність оборони дає змогу противнику влаштовувати глибокі прориви. З іншого — це створює умови для ізоляції ворожих угруповань та оточень.

Однак на окремих напрямках, наприклад під Добропіллям, характер бойових дій уже нагадує ситуацію 2024 року: менше дронів, більше бронетехніки.

"Не виключено, що з часом війна з позиційної набуде характеру маневреної оборони з нашого боку або взагалі винахід панацеї проти FPV-дронів поверне класичні механізовані прориви", — додав Алекс.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили РФ дедалі активніше націлюються на українських операторів безпілотників, позначивши їх як головну загрозу і "ціль номер один". По їхніх позиціях противник використовує великий арсенал засобів ураження, включно з ракетами, бомбами й артилерією.