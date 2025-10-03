На украинском фронте исчезла классическая линия фронта и ЛБС: что такое "килл-зоны"

Как сегодня выглядит линия боевого соприкосновения в российско-украинской войне? Графические материалы и объяснения украинских аналитиков и военных показывают, что привычного фронта уже не существует: вместо него сформировались так называемые "серые зоны" и "килл-зоны".

Украинское издание Texty опубликовало исследование, в котором говорится о существенном изменении формата боевых действий и линии боевого соприкосновения в классическом ее понимании. Вместо привычной линии фронта и огневых позиций появились зоны, где люди, по словам авторов материала, буквально "играют в прятки со смертью".

По данным исследования, "серая зона" — это условная полоса шириной 20–30 км между основными позициями ВСУ и российской армии. Здесь господствуют дроны и артиллерийские обстрелы обеих сторон.

"Килл-зона" — наиболее опасная часть серой зоны, шириной от 500 метров до 6–10 км. Это пространство, где фактически стираются границы между фронтом и тылом: позиции перемешаны, окопы переплетаются, а бойцы обеих сторон находятся на минимальном расстоянии друг от друга.

Формат линии боевого соприкосновения в Украине. Инфографика Фото: texty.org.ua

Как сейчас выглядит передовая

По мнению аналитиков, украинский фронт все больше напоминает лабиринт из окопов, руин, минных полей и временных укрытий. Иногда один конец траншеи занимает украинская пехота, а другой — российская.

Классический пример — Добропольское направление, где позиции противника сохраняются даже в окружении благодаря логистике, которая осуществляется с помощью тяжелых дронов. Еще один пример. На Северском направлении в Белогоровке украинские бойцы держали оборону под землей, в то время как россияне находились выше, что превращало сражения в уникальные случаи.

Штурмы, укрытия и БПЛА

Что касается тактической составляющей, что речь идет о так называемой "ползучей войне", причем чуть ни в буквальном смысле. Так на сегодняшний день штурмы ведутся малыми группами, пехота действует ползком или на легкой технике, логистика поддерживается дронами, а крупная бронетехника используется редко, так как быстро уничтожается.

"Последний тренд – продвигаться ползком, накрываясь маскировочным антитепловизорным плащом. Ночью боец ползет с минимальным боекомплектом, еда и вода сбрасываются с дронов. Через несколько дней он переползает "килзону", потом ждет других, и они, подойдя, незаметно закидывают нашу позицию гранатами, в том числе с химическими веществами, атакуют FPV-дронами", — говорится в публикации.

Иллюстративное фото Фото: The New York Times

Основное укрытие бойца — норы площадью всего 2–4 кв. м. Любое движение сразу фиксируется вражескими дронами, поэтому днем передвижение почти невозможно. Боеприпасы, еда и вода доставляются дронами, а ротация проходит через пикапы и пешком, с 20–40 кг груза на каждом военном.

Дроны стали главным оружием и разведки, и ударов. Используются FPV-модели, в том числе на оптоволоконном управлении, которые трудно нейтрализовать средствами РЭБ.

Комментарий военного блогера

Ситуацию прокомментировал украинский военнослужащий блогер с позывным "Алекс", ведущий Telegram-канала "Офицер".

"К концу 2025 года килл-зоны стали распространенным явлением по всей ЛБС. На данный момент этот термин является одним из признаков нынешней войны. Линия фронта действительно исчезла, ведь сейчас километры участков удерживают буквально несколько позиций, представляющих собой норы и 3-4 бойца в каждой", — отметил он.

По словам военного, такая структура войны имеет двойной эффект. С одной стороны, хаотичность обороны позволяет противнику устраивать глубокие прорывы. С другой — это создает условия для изоляции вражеских группировок и окружений.

Однако на отдельных направлениях, например под Добропольем, характер боевых действий уже напоминает ситуацию 2024 года: меньше дронов, больше бронетехники.

"Не исключено, что со временем война из позиционной приобретет характер маневренной обороны с нашей стороны или вообще изобретение панацеи против FPV-дронов вернет классические механизированные прорывы", — добавил Алекс.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ все активнее нацеливаются на украинских операторов беспилотников, обозначив их как главную угрозу и "целью номер один". По их позициям противник использует большой арсенал средств поражения, включая ракеты, бомбы и артиллерию.