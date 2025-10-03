ЗСУ переміщують навчальні центри: після удару РФ підрозділи переводять у безпечніші регіони

Військові центри підготовки почали поетапно переводити з Чернігівщини в інші області. Таке рішення ухвалили через посилену активність російських розвіддронів та ризик повторних атак.

Центри підготовки підрозділів Збройних сил України почали переміщати з Чернігівської області до інших регіонів. Про це повідомили у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ у відповіді на запит "Суспільного".

У відомстві пояснили, що рішення ухвалили після збільшення кількості російських розвідувальних безпілотників та зростання уваги армії РФ до району. Переміщення відбувається поетапно, аби гарантувати безпечні умови для військовослужбовців та продовження навчального процесу.

Водночас у командуванні підтвердили, що 24 вересня під час ракетного удару по Гончарівському центру підготовки сталися втрати серед особового складу.

"Попри організовані заходи безпеки, стався випадок загибелі військовослужбовців унаслідок ракетного удару", — зазначили у Командуванні Сухопутних військ.

За цим фактом призначене спеціальне службове розслідування, яке має встановити всі обставини та визначити роль причетних посадових осіб.

"Винних притягнуть до відповідальності згідно з чинним законодавством", — наголосили у відомстві.

Там додали, що особовий склад забезпечений укриттями, проводиться робота з підвищення безпеки перебування та постійні тренування з реагування на повітряні тривоги і надання першої медичної допомоги.

Як повідомлялося, 24 вересня російські війська завдали ракетного удару по Гончарівському навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ на Чернігівщині. Для атаки було застосовано дві балістичні ракети комплексу "Іскандер".

