ВСУ перемещают учебные центры: после удара РФ подразделения переводят в более безопасные регионы

Военные центры подготовки начали поэтапно переводить из Черниговской области в другие области. Такое решение приняли из-за усиленной активности российских разведдронов и риска повторных атак.

Центры подготовки подразделений Вооруженных сил Украины начали перемещать из Черниговской области в другие регионы. Об этом сообщили в командовании Сухопутных войск ВСУ в ответе на запрос "Суспільного".

В ведомстве объяснили, что решение приняли после увеличения количества российских разведывательных беспилотников и роста внимания армии РФ к району. Перемещение происходит поэтапно, чтобы обеспечить безопасные условия для военнослужащих и продолжение учебного процесса.

В то же время в командовании подтвердили, что 24 сентября во время ракетного удара по Гончаровскому центру подготовки произошли потери среди личного состава.

"Несмотря на организованные меры безопасности, произошел случай гибели военнослужащих в результате ракетного удара", — отметили в командовании Сухопутных войск.

По данному факту назначено специальное служебное расследование, которое должно установить все обстоятельства и определить роль причастных должностных лиц.

"Виновных привлекут к ответственности согласно действующему законодательству", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что личный состав обеспечен укрытиями, проводится работа по повышению безопасности пребывания и постоянные тренировки по реагированию на воздушные тревоги и оказанию первой медицинской помощи.

Как сообщалось, 24 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Гончаровскому учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ на Черниговщине. Для атаки были применены две баллистические ракеты комплекса "Искандер".

