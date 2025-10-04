"На мапі не повідомлялось": ЗСУ зачистили чотири населені пункти на Дніпропетровщині, — DeepState

Бійці 3-го штурмового батальйону 225 ОШП та 141 ОМБр Збройних сил України зачистили від російських окупантів чотири села — Соснівку, Хороше, Новоселівка та Січневе у Дніпропетровській області.

Related video

Проте сили ворожої армії поновили штурмові дії біля двох з цих населених пунктів, повідомили аналітики DeepState.

"З наших джерел стало відомо, що у вересні бійці 3-го штурмового батальйону 225 ОШП зачистили відразу 3 села на Дніпропетровщині, ще одне село зачистила 141 ОМБр", — йдеться у повідомленні.

Аналітики уточнили, що більшість позицій було передано іншим механізованим підрозділам, а стабілізаційні заходи у цих селах наразі ще тривають.

"В цілях безпеки операції, про її результати на мапі не повідомлялося", — зазначили в DeepState.

Мапа бойових дій у Дніпропетровській області Фото: DeepState

Там також підкреслили, що російські окупанти поновили штурмові дії на Новоселівку та Січневе, але Сили Оборони намагаються не давати закріплятися ворогу.

"Додаткова проблема з'явилася через провал оборони дружніх сил південніше, адже вже близько тижня підрозділи в даному районі здійснюють роботу в напівоточенні, відсікаючи авангард противника від підступів до Орестополя", — наголосили в DeepState.

Нагадаємо, 3 жовтня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулися в Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Фокус також писав про те, що 110 бригада спростувала окупацію Вербового, а DeepState позначив "сіру зону".