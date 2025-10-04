"На карте не сообщалось": ВСУ зачистили четыре населенных пункта на Днепропетровщине, — DeepState

Бойцы 3-го штурмового батальона 225 ОШП и 141 ОМБр Вооруженных сил Украины зачистили от российских оккупантов четыре села — Сосновку, Хорошее, Новоселовка и Сичневое в Днепропетровской области.

Однако силы вражеской армии возобновили штурмовые действия возле двух из этих населенных пунктов, сообщили аналитики DeepState.

"Из наших источников стало известно, что в сентябре бойцы 3-го штурмового батальона 225 ОШП зачистили сразу 3 села на Днепропетровщине, еще одно село зачистила 141 ОМБр", — говорится в сообщении.

Аналитики уточнили, что большинство позиций было передано другим механизированным подразделениям, а стабилизационные мероприятия в этих селах пока еще продолжаются.

"В целях безопасности операции, о ее результатах на карте не сообщалось", — отметили в DeepState.

Карта боевых действий в Днепропетровской области Фото: DeepState

Там также подчеркнули, что российские оккупанты возобновили штурмовые действия на Новоселовку и Сечневое, но Силы Обороны пытаются не давать закрепляться врагу.

"Дополнительная проблема появилась из-за провала обороны дружественных сил южнее, ведь уже около недели подразделения в данном районе осуществляют работу в полуокружении, отсекая авангард противника от подступов к Орестополю", — отметили в DeepState.

Напомним, 3 октября аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в Запорожской и Днепропетровской областях.

Фокус также писал о том, что 110 бригада опровергла оккупацию Вербового, а DeepState обозначил "серую зону".