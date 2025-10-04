Без світла 50 тисяч людей: РФ атакувала одразу кілька енергооб'єктів на Чернігівщині (фото)

Під час обстрілу Чернігівської області в ніч на 4 жовтня росіяни пошкодили одразу декілька об'єктів критичної інфраструктури. В області відбулися аварійні відключення світла, які торкнулися близько 50 тисяч споживачів.

Про відключення електропостачання через атаку на Чернігів і область пресслужба АТ "Чернігівобленерго" повідомила вранці 4 жовтня. На Чернігівщині діє графік погодинних відключень світла.

"Сьогодні вночі рашисти здійснили справжній акт геноциду населення Чернігівщини. Під час чергової дронової атаки було пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання", — розповіли в обленерго.

Повідомляється, що енергетики працюють над перезаживленням. Графік погодинного відключення електропостачання в Чернігівській області передбачає відключення три через три: кожній черзі світло подається на три години через кожні три години.

Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки удару по об'єкту інфраструктури в Чернігові Фото: ДСНС Росіяни вночі 4 жовтня пошкодили об'єкт інфраструктури у Чернігові Фото: ДСНС

"Робимо все можливе, щоб додаткових відключень, попри ситуацію, не було. Ба більше — сподіваємось, що не в пікові години відключення будуть навіть полегшені", — зазначили в "Чернігівобленерго".

В обленерго закликали жителів Чернігівщини ощадливо користуватися електроенергією.

Через повітряну атаку ЗС РФ на Чернігівщині лишилися без світла 50 тисяч споживачів Фото: скриншот

В головному управлінні ДСНС Україні в Чернігівській області розповіли, що росіяни під час обстрілу Чернігова 4 жовтня вдарили по об'єкту інфраструктури в місті. На момент публікації новини рятувальники ліквідовують наслідки атаки.

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що під російськими обстрілами були 15 населених пунктів у трьох територіальних громадах та в обласному центрі. Російські дрони влучили по нежитловій будівлі у Новгород-Сіверському, там виникла пожежа. Він також підтвердив, що ворожі безпілотники пошкодили кілька важливих об'єктів електропостачання в області.

Атака на Чернігів 4 жовтня: що відомо

Про нічну атаку РФ на Чернігів повідомляв начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Він зазначав, що на місцях влучання виникли пожежі, але не уточнював, які саме об'єкти зазнали удару. Перед тим Повітряні сили Збройних сил України попереджали про російські дрони над Черніговом.

Нагадаємо, ввечері 3 жовтня ЗС РФ вдарили балістикою по Краматорську та пошкодили теплоелектроцентраль, після чого в містах Донецької області почалися перебої з електропостачанням.