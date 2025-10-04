Без света 50 тысяч человек: РФ атаковала сразу несколько энергообъектов на Черниговщине (фото)

Во время обстрела Черниговской области в ночь на 4 октября россияне повредили сразу несколько объектов критической инфраструктуры. В области произошли аварийные отключения света, которые коснулись около 50 тысяч потребителей.

Об отключении электроснабжения из-за атаки на Чернигов и область пресс-служба АО "Черниговоблэнерго" сообщила утром 4 октября. На Черниговщине действует график почасовых отключений света.

"Сегодня ночью рашисты совершили настоящий акт геноцида населения Черниговщины. Во время очередной дроновой атаки было повреждено сразу несколько важных объектов электроснабжения", — рассказали в облэнерго.

Сообщается, что энергетики работают над перезаживлением. График почасового отключения электроснабжения в Черниговской области предусматривает отключение три через три: каждой очереди свет подается на три часа через каждые три часа.

Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия удара по объекту инфраструктуры в Чернигове Фото: ГСЧС Россияне ночью 4 октября повредили объект инфраструктуры в Чернигове Фото: ГСЧС

"Делаем все возможное, чтобы дополнительных отключений, несмотря на ситуацию, не было. Более того — надеемся, что не в пиковые часы отключения будут даже облегчены", — отметили в "Черниговоблэнерго".

В облэнерго призвали жителей Черниговщины экономно пользоваться электроэнергией.

Из-за воздушной атаки ВС РФ на Черниговщине остались без света 50 тысяч потребителей Фото: скриншот

В главном управлении ГСЧС Украины в Черниговской области рассказали, что россияне во время обстрела Чернигова 4 октября ударили по объекту инфраструктуры в городе. На момент публикации новости спасатели ликвидируют последствия атаки.

Председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что под российскими обстрелами были 15 населенных пунктов в трех территориальных общинах и в областном центре. Российские дроны попали по нежилому зданию в Новгород-Северском, там возник пожар. Он также подтвердил, что вражеские беспилотники повредили несколько важных объектов электроснабжения в области.

Атака на Чернигов 4 октября: что известно

О ночной атаке РФ на Чернигов сообщал начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский. Он отмечал, что на местах попадания возникли пожары, но не уточнял, какие именно объекты подверглись удару. Перед тем Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о российских дронах над Черниговом.

Напомним, вечером 3 октября ВС РФ ударили баллистикой по Краматорску и повредили теплоэлектроцентраль, после чего в городах Донецкой области начались перебои с электроснабжением.