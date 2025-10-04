Помітили перехожі: у Дарницькому районі Києва знайшли майже цілий російський "Шахед" (фото)

Корпус БПЛА, який лежав у лісозмусі, помітили українці, що проходили неподалік. Поліція Києва з'ясувала, що вибухова частина російського дрона не спрацювала.

Related video

"У лісосмузі Дарницького району поліцейські виявили уламки ворожого БпЛА з нездетонованою бойовою частиною", — передали в столичному відомстві 4 жовтня.

Про "підозрілий предмет" повідомили українці, які проходили неподалік. На місце приїхали фахівці вибухотехнічної служби, які ретельно обстежили територію. Вони виявили серед уламків бойову частину з підривачем.

Фото виявленого підбитого дрона у Києві Фото: Національна поліція Фото бойової частини БПЛА Фото: Національна поліція

"Поліцейські вилучили уламки дрона та вибухівку, яку доставили на підривний майданчик для подальшого знищення", — зазначила пресслужба.

На фото, зроблених правоохоронцями, можна побачити майже цілий корпус збитого "Шахеда", який лежав посеред лісу, й дрібніші уламки навколо нього.

Уламки, виявлені у Дарницькому районі Фото: Національна поліція

У поліції наголосили, що до підозрілих предметів у жодному разі не можна наближатись. Навіть якщо вони виглядають безпечними, насправді це може становити смертельну загрозу. В таких випадках потрібно терміново дзвонити на лінію 101 або 102.

Ймовірно, "Шахед" впав ще 3 жовтня

Вночі на 3 жовтня мер Віталій Кличко повідомляв про роботу сил ППО по ворожих дронах на лівому березі Києва. 4 жовтня ні він, ні КМДА про небезпеку не повідомляли, а вночі тривогу в столиці не оголошували.

У ніч на 4 жовтня ЗС РФ запускали по Україні 109 ударних дронів і БПЛА інших типів, а також три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23. Станом на 9:00 у Повітряних силах інформували, що збили або подавили 73 безпілотники. На 21 локації зафіксували влучання трьох ракет і 36 ударних дронів, ще на 4 локаціях — падіння уламків. Однак, за даними моніторів, під ударом "Шахедів" були Харків, Полтава, Лубенський район, Дніпро та Одеса.

Нагадаємо, вранці 4 жовтня у "Чернігівобленерго" повідомили про відключення світла за графіком внаслідок нічної атаки. ЗС РФ пошкодили одразу декілька об'єктів критичної інфраструктури.

Аналітики ISW повідомили, що Росія почала рідше бити по Україні крилатими й балістичними ракетами. За їхнім припущенням, ворог накопичує зброю для кількох масштабних атак.