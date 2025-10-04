Заметили прохожие: в Дарницком районе Киева нашли почти целый российский "Шахед" (фото)

Корпус БПЛА, который лежал в лесополосе, заметили украинцы, проходившие неподалеку. Полиция Киева выяснила, что взрывная часть российского дрона не сработала.

Related video

"В лесополосе Дарницкого района полицейские обнаружили обломки вражеского БпЛА с не детонированной боевой частью", — передали в столичном ведомстве 4 октября.

О "подозрительном предмете" сообщили украинцы, которые проходили неподалеку. На место приехали специалисты взрывотехнической службы, которые тщательно обследовали территорию. Они обнаружили среди обломков боевую часть с взрывателем.

Фото обнаруженного подбитого дрона в Киеве Фото: Национальная полиция Фото боевой части БПЛА Фото: Национальная полиция

"Полицейские изъяли обломки дрона и взрывчатку, которую доставили на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения", — отметила пресс-служба.

На фото, сделанных правоохранителями, можно увидеть почти целый корпус сбитого "Шахеда", который лежал посреди леса, и более мелкие обломки вокруг него.

Обломки, обнаруженные в Дарницком районе Фото: Национальная полиция

В полиции отметили, что к подозрительным предметам ни в коем случае нельзя приближаться. Даже если они выглядят безопасными, на самом деле это может представлять смертельную угрозу. В таких случаях нужно срочно звонить на линию 101 или 102.

Вероятно, "Шахед" упал еще 3 октября

Ночью на 3 октября мэр Виталий Кличко сообщал о работе сил ПВО по вражеским дронам на левом берегу Киева. 4 октября ни он, ни КГГА об опасности не сообщали, а ночью тревогу в столице не объявляли.

В ночь на 4 октября ВС РФ запускали по Украине 109 ударных дронов и БПЛА других типов, а также три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23. По состоянию на 9:00 в Воздушных силах информировали, что сбили или подавили 73 беспилотника. На 21 локации зафиксировали попадание трех ракет и 36 ударных дронов, еще на 4 локациях — падение обломков. Однако, по данным мониторов, под ударом "Шахедов" были Харьков, Полтава, Лубенский район, Днепр и Одесса.

Напомним, утром 4 октября в "Черниговоблэнерго" сообщили об отключении света по графику в результате ночной атаки. ВС РФ повредили сразу несколько объектов критической инфраструктуры.

Аналитики ISW сообщили, что Россия стала реже бить по Украине крылатыми и баллистическими ракетами. По их предположению, враг накапливает оружие для нескольких масштабных атак.